martes 17 de marzo de 2026
16 de marzo de 2026 - 17:31

Indec: se necesitaron entre $ 480.463 y $ 616.484 por mes para criar a un niño

El informe corresponde a la valorización de la canasta de crianza, que mide el costo mensual de los bienes, servicios y el tiempo de cuidado, según el Indec.

Por Agencia DIB
La canasta de crianza del Indec mide el costo mensual de los bienes, servicios y el tiempo de cuidado necesarios para la primera infancia, la niñez y la adolescencia.

La canasta de crianza del Indec mide el costo mensual de los bienes, servicios y el tiempo de cuidado necesarios para la primera infancia, la niñez y la adolescencia.

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Criar a un hijo en Argentina demandó en febrero entre $ 480.463 y $ 616.484 por mes, según la edad, de acuerdo con la última estimación difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El informe corresponde a la valorización de la canasta de crianza, que mide el costo mensual de los bienes, servicios y el tiempo de cuidado necesarios para la primera infancia, la niñez y la adolescencia.

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El cálculo oficial establece que mantener a un niño menor de un año requiere $ 480.463 mensuales. En el caso de los chicos de 1 a 3 años, el costo asciende a $ 572.590, mientras que para el tramo de 4 a 5 años se ubica en $ 490.459. El valor más alto corresponde a los niños de entre 6 y 12 años, con una canasta estimada en $ 616.484 por mes.

Canasta de Crianza

La medición se compone de dos grandes rubros. Por un lado, el costo de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes -como alimentos, vestimenta, transporte, educación y salud- y, por otro, el valor económico del tiempo destinado a su cuidado.

En febrero, los bienes y servicios representaron entre $ 158.312 y $ 322.967 mensuales, según la edad. A esto se suma el costo del cuidado, que se calcula en función de las horas requeridas y se valoriza tomando como referencia el salario del personal de casas particulares en la categoría de asistencia y cuidado de personas.

El informe también detalla que los niños más pequeños requieren una mayor dedicación horaria de cuidado. Por ejemplo, para los menores de un año se estiman 147 horas mensuales, mientras que para los chicos de 1 a 3 años se calculan 168, cifras que explican una parte importante del costo total de la canasta.

Fuente: Agencia DIB

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