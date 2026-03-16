Olavarría: tramitan la reapertura de un geriátrico en el que murieron siete personas

El trabajo de policías y bomberos en el geriátrico de Olavarría. En Línea Noticias

Pasaron más de dos meses del incendio en la "Residencia de la Sabiduría” de Olavarría, que se cobró la vida de siete adultos mayores que vivían allí, y ahora sus responsables están tramitando la reapertura.

El 5 de enero por la noche se produjo el incendio en el inmueble de 25 de Mayo y 110 del barrio Isaura. De acuerdo con el sitio VerteTV, la acción del fuego dejó severos daños materiales que eran visibles para todo aquel que pasaba por el lugar. Sin embargo, ahora se puede ver la construcción refaccionada y reacondicionada para volver a funcionar. Fuentes consultadas por VerteTV confirmaron que el propietario está “tramitando la reapertura con Provincia”, específicamente, con el Ministerio de Salud bonaerense.

Desde la UFI 4 que interviene en la causa, caratulada “incendio o estrago culposo”, indicaron que se realizará una pericia en seguridad e higiene, y aguardan por el listado de peritos que serán sometidos a sorteo.

A su vez, la semana pasada, en el marco de la primera sesión ordinaria del Concejo Deliberante, los bloques PRO y Juntos por Olavarría presentaron un pedido de informes (que resultó aprobado por unanimidad) para conocer la situación de la residencia. Manifestaron su preocupación por la falta de habilitación de los hogares de estas características y pidieron información sobre inspecciones, documentación, medidas preventivas y asistencia a las familias afectadas.

Tal como informó Agencia DIB semanas atrás, con el fallecimiento de otras dos personas se elevó a siete el número de víctimas fatales como consecuencia del incendio. Ese lunes 5 de enero por la noche se incendió el geriátrico del barrio Isaura y, en aquel momento, dejó dos muertos y 42 heridos, aunque varios de los heridos permanecían en terapia intensiva. Fuente: Agencia DIB

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