Tormentas fuertes y alertas de nivel naranja y amarillo en toda la provincia de Buenos Aires

Hacia el fin de semana aumentará la inestabilidad y se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad.

Vuelven las tormentas a la provincia de Buenos Aires. El fin de semana llega el frente frío definitivo.

A poco de la llegada del otoño y tras un largo periodo con marcado déficit de lluvia en la región central del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por tormentas de nivel amarillo y naranja para 15 provincias, incluyendo la totalidad del territorio bonaerense.

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En tanto, en los próximos 10 a 15 días, situaciones de mayor dinámica atmosférica con ciertos rasgos de la temporada fría del año, generarán el avance de sistemas frontales o ciclogénesis en niveles bajos sobre el país.

De esta forma es que van a encadenarse distintos episodios generalizados de mal tiempo en el centro y norte de la Argentina en esta quincena, según vislumbran los principales modelos de pronóstico.

"El primer evento destacado de mal tiempo generalizado responde a la presencia de un frente semiestacionario en el centro del país que será el martes desalojado por el avance de un importante frente frío" , indicó el sitio especializado Meteored .

Sobre esta zona frontal se están regenerando este lunes lluvias y tormentas de variada intensidad, afectando en la mañana especialmente el centro y sudeste de la provincia de Buenos Aires.

Durante el martes, con el avance del frente frío, las áreas de tormentas definitivamente evolucionarán hacia el norte, mostrando de manera local intensidad fuerte a severa sobre el centro y norte de Argentina, de manera progresiva de sur a norte.

lluvia 2 Llegan las tormentas.

El SMN mantiene un nivel de alerta naranja que abarca el extremo norte de La Pampa, extremo sur de Santa Fe, sur de Córdoba y buena parte de la provincia de Buenos Aires, en donde podrían continuar dándose granizadas puntuales, y las lluvias podrían superar localmente los 80 mm.

alerta 17 de marzo

El otoño llega pasado por agua

La semana transcurrirá con condiciones más templadas y cierta estabilidad en el centro y norte del país. No obstante, a medida que se acerque el fin de semana, las tormentas irán ganando dimensión para concretarse el fin de semana, con el cambio de estación.

A partir del viernes en el centro-oeste de Argentina se desatará la inestabilidad, que luego se trasladaría durante el fin de semana hacia el este y noreste argentino con la formación de una ciclogénesis.

Así, entre el viernes y el comienzo de la próxima semana, habrá tormentas fuertes a severas y precipitaciones que sumarían una nueva gran cantidad de agua caída para terminar de darle forma a una quincena muy lluviosa en buena parte del país.

Fuente: Agencia DIB