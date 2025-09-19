viernes 19 de septiembre de 2025
19 de septiembre de 2025 - 09:11

Colapsó un antiguo puente ferroviario entre Chivilcoy y 25 de Mayo

La estructura se vino abajo por las copiosas lluvias, el excesivo dragado y la falta de mantenimiento. Estaba inactivo desde 1994, aunque se usaba para pescar y como cruce de ciclistas.

Por Agencia DIB
El puente ferroviario colapsado, entre Chivilcoy y 25 de Mayo.&nbsp;

El puente ferroviario colapsado, entre Chivilcoy y 25 de Mayo. 

FB Recorriendo Pueblos

En medio de las inundaciones que afectan a gran parte de la provincia de Buenos Aires, y mientras rige una alerta por tormentas en el territorio bonaerense para el fin de semana, un antiguo puente ferroviario ubicado entre Chivilcoy y 25 de Mayo se derrumbó sobre el río Salado.

Más noticias
Dos pilotos al frente de un avión. 

El Gobierno flexibilizó el sistema de licencias y certificados para los pilotos
Los Juegos Bonaerenses 2024.

La Provincia transfiere $72 millones a ocho municipios por los Juegos Bonaerenses
Embed

Cruce de ciclistas y lugar de pesca

El puente formaba parte del tramo de la línea Sarmiento que unía las localidades de Gorostiaga y Anderson. Estaba inactivo desde 1994, aunque lo continuaban usándolo ciclistas y pescadores.

Embed

Se cree que colapsó por el fuerte caudal del Salado y las lluvias de los últimos tiempos. También, por el excesivo dragado del río que erosiona el lecho, lo que hace que aumente la fuerza del caudal y afecte los puentes de estructuras debilitadas por el tiempo.

Alerta en la Ruta 5

Mientras tanto, mediante una nota enviada al secretario de Coordinación de Infraestructura de la Nación, Martín Maccarone, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) urgió “la intervención y eventual adopción de medidas preventivas, respecto de las alarmas que dan cuenta del riesgo de socavamiento anterior y retrógrado de las estructuras de sostén del puente del río Salado sobre la Ruta Nacional 5”.

En la misiva, que lleva la firma del titular de CARBAP, Ignacio Kovarsky, y del coordinador de la Comisión de Aguas de la entidad, Alberto Larrañaga, se destaca la constatación y relevamiento fotográfico efectuado por los Productores Rurales de Alberti, asociación que preside Aldo Bergamini, así como de las alertas recibidas desde la Sociedad Rural de Bragado, encabezada por Pedro Fernández Llorente. (DIB)

Temas
Ver más

El Gobierno flexibilizó el sistema de licencias y certificados para los pilotos

La Provincia transfiere $72 millones a ocho municipios por los Juegos Bonaerenses

Multitudinaria marcha a 19 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López en La Plata

Matan a un policía en San Fernando: un hombre que amenazaba con suicidarse le quitó el arma y le disparó

Trenes Argentinos habilitó la venta de pasajes para octubre y noviembre a Mar del Plata, Junín y Bragado

Áreas Naturales Protegidas bonaerenses: la isla Martín García

Pantallas en escuelas primarias: la Provincia aprobó una ley que regula su uso

Acompañantes terapéuticos: primer paso para una ley clave

¿Cuánto sabemos sobre IA?: lanzan una encuesta para medir el impacto de la inteligencia artificial

Conflicto con ILVA: los trabajadores bloquearon las entradas del Parque Industrial de Pilar

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Los Juegos Bonaerenses 2024.

La Provincia transfiere $72 millones a ocho municipios por los Juegos Bonaerenses

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Aerolíneas Argentinas.

Reclamos en Mar del Plata por las nuevas rutas de Aerolíneas que priorizan los vuelos al exterior