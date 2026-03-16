Ambiente PBA y el Conicet firmaron un convenio para cuidar el mar en el marco del programa "Pampa Azul"

Las costas bonaerenses serán monitoreadas en tiempo real, tras un acuerdo entre el ministerio de Ambiente y el Conicet.

El ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas ( Conicet ) firmaron un convenio para impulsar un sistema de monitoreo sobre la Costa Atlántica bonaerense, enmarcado en el "Programa Pampa Azul" . Esta iniciativa, aprobada por el decreto 128/2026 , permitirá generar información estratégica sobre el estado de los ecosistemas marinos y costeros, anticipar riesgos ambientales y fortalecer las políticas públicas para cuidar el mar bonaerense .

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El proyecto estará articulado con la Red de Investigación de Estresores Marino-Costeros en Latinoamérica y el Caribe (REMARCO), una red científica internacional con presencia en cerca de 20 países de la región , y permitirá fortalecer el monitoreo ambiental a lo largo de toda la Costa Atlántica bonaerense.

En el marco del acuerdo se instalarán estaciones de monitoreo continuo en puntos estratégicos como Santa Teresita , Villa Gesell , Mar Chiquita y Mar del Plata . Estos dispositivos relevarán en tiempo real información clave sobre el estado del ambiente marino y costero, incluyendo zonas de transición entre ecosistemas terrestres y oceánicos .

“Esta articulación es fundamental tanto para el Ministerio como para las y los bonaerenses, ya que gracias al trabajo conjunto con REMARCO podremos monitorear en tiempo real, y a lo largo de toda la costa bonaerense, las variables ambientales más sensibles y así anticipar procesos que van desde la acidificación oceánica hasta la contaminación por microplásticos , entre otros temas estratégicos. Además, podremos reportar desde la Provincia de Buenos Aires a las Naciones Unidas el ODS 14, vinculado con la vida en el mar; algo que desde el gobierno nacional no solo no hacen sino que niegan, así como niegan el cambio climático”, expresó la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar.

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El sistema de monitoreo de los ecosistemas marinos y costeros bonaerenses buscará obtener información valiosa sobre los factores que alteran el equilibrio ecológico y la salud de los océanos. Entre otras temáticas y problemáticas, ahondará en:

la acidificación de las aguas.

las floraciones de algas nocivas.

los microplásticos y otros contaminantes emergentes.

la eutrofización de los sistemas costeros y marinos.

Pampa Azul: política para cuidar el mar del impacto del cambio climático

El Programa "Pampa Azul - Gestión Ambiental Integral Marino/Costera en la provincia de Buenos Aires" del ministerio de Ambiente tiene como objetivo general contribuir a la protección y restauración de los ecosistemas marino-costeros, garantizando su conservación a largo plazo mediante una gestión ambiental integrada, sostenible y adaptada a los desafíos del cambio climático.

Esta tarea conservacionista se lleva a cabo a través de la implementación de acciones en los ejes estratégicos presentados, como conservación y restauración de ecosistemas marinos, ordenamiento ambiental del territorio, manejo de residuos y economía circular, adaptación al cambio climático, monitoreo y gestión ambiental, participación ciudadana y educación ambiental.

Por otra parte, el Conicet, es el principal organismo dedicado a la promoción de la Ciencia y la Tecnología en la Argentina, y tiene como misión el fomento y ejecución de actividades científicas y tecnológicas en todo el territorio nacional y en las distintas áreas del conocimiento.

Fuente: Agencia DIB