jueves 09 de octubre de 2025
9 de octubre de 2025 - 15:04

Vecinos del interior bonaerense volverán a reclamar por las rutas en mal estado

Uno de los epicentros será la ciudad de Azul, en reclamo por la Ruta Nº3. Pero en otros distritos también habrá banderazos.

Por Agencia DIB
Vecinos de Azul reclaman por el mal estado de la ruta 3.&nbsp;

En medio de la parálisis de la obra pública y el aumento de accidentes en las rutas del país, vecinos de diversas ciudades del interior bonaerense volverán el domingo a reclamar con un banderazo por el mal estado de varios de los caminos que atraviesan el territorio.

La actividad, que es impulsada por vecinos autoconvocados y tendrá como referencia las 16.30 del domingo, se replicará en varias de las rutas nacionales y algunas provinciales. Los epicentros serán rutas nacionales 3, 5, 33, 226 y 205, mientras que la ciudad de Azul será uno de los lugares de mayor concentración.

Localidades que se suman o adhieren al banderazo

RN 3: Azul, Olavarría, Tandil, Chillar, Cacharí, Las Flores, Monte, Gorchs, Abbott.

RN 226: Azul, Olavarría, Tandil, Bolívar, Urdampilleta.

RN 5: Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Alberti, Bragado, 9 de Julio, Carlos Casares, Pehuajó, Pellegrini, Catriló, Lonquimay, La Gloria, Uriburu, Anguil, Santa Rosa (La Pampa).

RN 20: Urdinarrain (Entre Ríos).

RN 33: Tornquist, Bahía Blanca.

RP 65: Urdampilleta, Bolívar.

RP 30 / RN 205: Norberto de la Riestra.

RP 29 / RP 30 / RP 74: Tandil, Ayacucho.

RP 80 / RP 86 / RP 88: Necochea. (DIB)

