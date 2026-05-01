Centros TUMO: donde los chicos son dueños de su propio aprendizaje

En cada una de las 8 salas hay 15 computadores MAC de última generación.

Entre las disciplinas más elegidas por los chicos están Animación y Diseño de videojuegos.

El TUMO del Parque de Innovación de CABA, con alumnos de escuela secundaria. Al fondo se ve el estadio de River.

Todo es flamante allí, donde hasta hace poco estaba el polígono del Tiro Federal: la calle Campo Salles, el Parque de Innovación y, sobre todo, el imponente edificio azul frente al estadio de River. Es el segundo TUMO de CABA, un Centro de Tecnologías Creativas donde chicos de secundaria estudian lo que les gusta y a su propio ritmo.

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Son espacios de educación no formal centrados en tecnologías creativas , diseñados específicamente para adolescentes de entre 12 y 18 años . Es un sistema de aprendizaje creado en 2011 en Ereván, la capital de Armenia, y que pronto se extendió a Alemania, Suiza, Francia, Ucrania, Albania, Líbano, Estados Unidos y Portugal. El primer país latinoamericano en implementarlo fue Argentina: este año se suma Uruguay.

El nombre TUMO tiene un origen literario: Hovhannes Tumanyan , el poeta nacional de Armenia. El primer centro se construyó en Ereván, justo al lado de un parque que lleva su nombre. Entonces, los fundadores decidieron usar el apodo cariñoso del poeta, "Tumo", para bautizar al proyecto.

El primer TUMO porteño se abrió en julio de 2025, en el Centro Metropolitano de Diseño de Barracas. Y pronto habrá un tercero, en el barrio de Chacarita, por lo que Buenos Aires será la primera ciudad del mundo, -fuera de Ereván- en contar con tres centros.

En ellos, chicos de entre 12 y 18 años pueden sumar conocimientos sobre tecnología y creatividad fuera del horario escolar, siendo dueños de su propio aprendizaje avanzando a su propio ritmo, ya que no hay exámenes ni calificaciones. Y, por si fuera poco, totalmente gratis para jóvenes nacidos o que cursan la secundaria en CABA.

Un método de aprendizaje muy libre

A diferencia de una escuela tradicional, en TUMO, como decíamos, no hay exámenes ni calificaciones. El modelo se basa en tres pilares:

Autoaprendizaje: Los chicos utilizan una plataforma interactiva que les propone ejercicios cortos para descubrir qué áreas les apasionan.

Los chicos utilizan una plataforma interactiva que les propone ejercicios cortos para descubrir qué áreas les apasionan. Talleres (Workshops): Sesiones guiadas por especialistas donde profundizan en la disciplina elegida y realizan prácticas grupales.

Sesiones guiadas por especialistas donde profundizan en la disciplina elegida y realizan prácticas grupales. Laboratorios de Proyectos: Instancias más avanzadas donde los estudiantes crean sus propios trabajos para armar un portfolio personal.

Instancias más avanzadas donde los estudiantes crean sus propios trabajos para armar un portfolio personal. tumo 1 rs En cada una de las 8 salas hay 15 computadores MAC de última generación. GCBA

Qué se puede estudiar en TUMO

Los chicos pueden elegir entre ocho disciplinas (Animación y Diseño de Juegos suelen ser las más buscadas).

Motion Graphics (desde la conceptualización hasta la producción de personajes y escenarios).

(desde la conceptualización hasta la producción de personajes y escenarios). Inteligencia Artificial Generativa.

Desarrollo Web (programación, diseño de interfaces y creación de sitios interactivos).

(programación, diseño de interfaces y creación de sitios interactivos). Desarrollo de Videojuegos (creación, diseño de niveles y programación).

(creación, diseño de niveles y programación). Modelado 3D

Diseño Gráfico (manejo de herramientas profesionales para la comunicación visual).

(manejo de herramientas profesionales para la comunicación visual). Fotografía

Diseño Gráfico (manejo de herramientas profesionales para la comunicación visual).

(manejo de herramientas profesionales para la comunicación visual). Programación (fundamentos de codificación y lógica computacional).

Tumo 3 rs Los estudiantes tienen entre 12 y 18 años. GCBA

Los cursos por dentro

Cada disciplina se divide en dos instancias: el self learning (aprendizaje autodidacta) y workshops (talleres prácticos). Luego, un paso final, la presentación del proyecto.

Hay una computadora por estudiante para que los jóvenes trabajen dos veces por semana en turnos de dos horas. Eso sí, los chicos tienen la responsabilidad de concurrir: a las tres faltas injustificadas pierden el lugar. Mientras cursan cada uno maneja su ritmo, pueden terminarlo en dos meses si se esfuerzan, pero lo normal es que sea un año.

Los cursos constan de dos o tres niveles, con un total de ocho sesiones de dos horas de duración cada una. Los estudiantes deberán elegir tres áreas temáticas -las disciplinas anteriormente nombradas- y decidir el orden en que las cursan. Cuando terminan el proyecto, se lo aprueba o no, pero sin notas ni calificaciones.

Cómo es el TUMO del Parque de la Innovación

Abierto días atrás a metros del Monumental de River, el TUMO de Núñez cuenta con ocho aulas equipadas con computadoras Mac I5, un Learning Lab y un lugar dedicado de Self-Learning. Todos los espacios están diseñados para fomentar la creatividad, la autonomía y el aprendizaje práctico en un entorno ideal.

Durante la reciente inauguración, el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, vaticinó: “Cuanto más chicos pasen por lugares como TUMO, mejores personas y más libres van a ser para enfrentar los desafíos del futuro. Pronto serán 18 mil los jóvenes que concurran”.

El nuevo TUMO en números

El Parque de Innovación es un predio de 12 hectáreas en Núñez -entre las avenidas Lugones y Udaondo, y las calles Bavio y Campo Salles- diseñado para transformar el conocimiento en actividad económica, articulando a emprendedores, universidades y empresas de desarrollo tecnológico e investigación. Y el Centro TUMO está en el edificio -por Campo Salles- que comparte con +54Lab, el primer coworking científicotecnológico público del país.

Desde que comenzaron las clases en TUMO, a mediados de abril, ya hay casi 4 mil inscriptos, con más de 1.300 estudiantes activos. La capacidad total del Centro es de 5.000 estudiantes.

Al frente hay 38 líderes de talleres prácticos y 44 orientadores de autoaprendizaje. Cuenta con 8 salas equipadas con 15 computadoras MAC I5.

Por ahora hay mayoría masculina, el 60% de los estudiantes son hombres. Si bien hay chicos y chicas de todas las comunas, principalmente asisten de las 12 (barrios de Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza y Villa Pueyrredón) ,13 (Núñez, Belgrano y Colegiales) y 15 (Chacarita, Villa Crespo, La Paternal, Villa Ortúzar, Agronomía y Parque Chas).

Las edades que más se repiten son 12, 16 y 18 años. Son 40 las escuelas que realizaron visitas de “experiencia TUMO”, lo que equivale a más de 1.000 chicos involucrados. Un último dato: cerca del 80% de los estudiantes concurren a escuelas públicas.

colectivo sin conductor llegó a la Argentina. Se trata de un bus eléctrico autónomo -el primero de este tipo en la región- que funciona en el Parque de la Innovación, una de las zonas más top del corredor norte de la Ciudad de Buenos Aires, a la que se conoce como el «nuevo Silicon Valley».

El primer minibús autónomo de Latinoamérica

micro sin conductor rs El minibondi del Parque de Innovación. GCBA

Por las callecitas internas del Parque de Innovación circula un medio de transporte pionero: un pequeño colectivo sin conductor. Tiene capacidad para 15 personas (11 sentadas y 3 de pie), 4,78 metros de largo y un peso de 2.600 kilos. A su vez, cuenta con una autonomía de 9 horas y su carga completa demora entre 4 y 5 horas. Recorre 1,2 Km y tiene 5 paradas con distancias de entre 175 y 265 metros.

Este vehículo no tripulado marca Navya es dirigido por tecnología GNSS (Global Navigation Satellite System) que se georeferencia con el uso de satélites. Es el primero de su estilo en Latinoamérica y lo trajo al país el ITBA (Instituto Tecnológico de Buenos Aires).

Cómo inscribirse

Tumo 2 rs El TUMO del Parque de Innovación puede recibir hasta 5.000 adolescentes. GCBA

Los aspirantes deben tener entre 12 y 18 años. Es el requisito principal, ya que los contenidos y la metodología están diseñados específicamente para esa etapa de la adolescencia. Además, tienen que estar cursando la escuela secundaria en la ciudad de Buenos Aires o residir en ella. Los menores de edad, además de su documentación, deben contar con la autorización del padre, madre o tutor legal. El programa es 100% gratuito y no requiere conocimientos previos en tecnología o arte; se puede empezar desde cero.

El registro online se hace en https://tumo.ar/inscribete-ahora/ o a través de la web del Gobierno de la Ciudad. Una vez registrados, suelen convocar a los adolescentes y sus familias a una charla para explicarles la dinámica del centro. Al inscribirse se debe elegir la sede: Barracas, Núñez y desde mediados de año, Chacarita.

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Fuente Agencia DIB