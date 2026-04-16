Rico en Data: el curso de Banco Provincia sobre educación financiera para jóvenes

Banco Provincia puso en marcha en el municipio de General Las Heras la tercera edición de Rico en Data, el curso de educación financiera destinado a estudiantes de tercer año de escuelas secundarias públicas bonaerenses, un ciclo que comenzó en 2024 en ocho intendencias y que el año pasado se extendió a las 135 de la provincia.

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La presentación se realizó en el Cine Teatro de la Sociedad Española, en una clase en formato auditorio con todos los terceros años del distrito, encabezada por Juan Cuattromo , presidente del Bapro, y Flavia Terigi , la directora general de Cultura y Educación.

Durante 2025 se realizaron 30 encuentros con esta modalidad, especialmente pensada para los municipios con menor densidad de población. De la primera experiencia, en 2004, participaron ocho municipios. Al año siguiente, hubo más de 109 mil jóvenes de los 135 municipios que se capacitaron.

Ante un auditorio de 300 estudiantes, Cuattromo, expresó que el Banco Provincia “tiene la responsabilidad de reinvertir en la sociedad bonaerense mucho más de lo que genera como actividad bancaria. Todo lo que ustedes vieron en esta capacitación sirve para cualquier billetera virtual, para cualquier banco. La idea es que aprendan a cuidarse, a presupuestar, a ahorrar, a invertir y a entender cómo funciona el dinero en la vida cotidiana”.

Cómo es la capacitación

rico en data 2 rs Unos 300 estudiantes de General Las Heras participaron del lanzamiento.

La capacitación tiene una duración de 100 minutos, incluye material audiovisual y una actividad grupal de cierre. Al finalizar, cada estudiante recibe un diploma y un cuadernillo impreso con un glosario y material complementario para continuar profundizando los contenidos trabajados en el aula. Una encuesta realizada entre los participantes dio que 9 de cada 10 consideran útil aprender sobre educación financiera y están interesados en el tema.

El objetivo del programa es brindarles a los jóvenes conocimientos teóricos y herramientas prácticas para que puedan tomar decisiones responsables sobre su economía cotidiana. El curso invita a reflexionar sobre el concepto del dinero y su evolución, y aborda conceptos clave de las finanzas personales como ahorro, inversión, crédito y consumo responsable, además de trabajar la identificación de riesgos asociados a apuestas y estafas digitales.

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La propuesta se complementa con una estrategia de difusión digital que incluye una guía impresa, nueve episodios en YouTube y cinco en Spotify, lo que amplía el acceso a los contenidos del programa. Este año, el universo de Rico en Data se amplió con un programa de radio conducido por Cande Botto y Juani Velcoff, los lunes a las 20 por Radio Provincia AM 1270.

Fuente: Agencia DIB