Cayó el número de argentinos que viajaron a EE.UU. a estudiar

Una vista del campus de la Universidad de Harvard, en Cambridge. (Agencia Xinhua)

El número de estudiantes argentinos que llegaron a Estados Unidos en agosto para el comienzo de un nuevo ciclo lectivo disminuyó un 7% este año en comparación con 2024, una caída que no se veía desde época de la pandemia. A nivel mundial, la merma es de 19 puntos.

Esta disminución se da en medio de una serie de medidas que tomó el Gobierno de Donald Trump, como el de retrasar la tramitación de visas, imponer prohibiciones o restricciones de viaje a 19 países, y la amenaza de deportar a estudiantes internacionales. En el caso puntal de la Argentina, también podría impactar la crisis económica local.

Los datos, basados en los registros de llegada de estudiantes internacionales, incluyen tanto a los nuevos estudiantes internacionales que entran a Estados Unidos como a los que ya están en el país y que regresan, publica el diario The New York Times.

De acuerdo a los datos, en el caso de la Argentina, la cantidad de estudiantes que viajaron en agosto a Estados Unidos fueron 1370, un 7% menos que en 2024. La mayor caída en lo que respecta a América del Sur, se dio en Venezuela, con el 37%.

La mayoría de los estudiantes internacionales llegan en agosto, a tiempo para el semestre del otoño boreal, ya que no pueden entrar al país más de 30 días antes del inicio de clases. Estados Unidos alberga la mayor cantidad de estudiantes internacionales de todos los países: alrededor de 1,3 millones de estudiantes de doctorado, maestría, licenciatura y asociado, según datos oficiales recientes. Y más del 70% proviene de Asia. (DIB)

