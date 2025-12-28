Cañuelas: policía desafectado por celebrar la Navidad con disparos al aire en una comisaría

Disparos al aire en una comisaría de Cañuelas. El Ciudadano

Un efectivo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires fue desafectado de sus funciones tras conocerse que efectuó disparos con una escopeta para celebrar la llegada de la Navidad dentro del predio de la Comisaría 1ª de Cañuelas.

El episodio ocurrió exactamente a la medianoche de Nochebuena, en momentos en que sonaban las campanas de la iglesia Nuestra Señora del Carmen, se encendían las balizas de los patrulleros y parte del personal participaba de un brindis. En ese contexto, según da cuenta El Ciudadano de Cañuelas, el oficial -identificado como el motorista Lucas Emir Paidon Guerra, de 22 años- se dirigió al sector donde se encuentran los móviles policiales y vehículos secuestrados y efectuó disparos al aire con una escopeta reglamentaria, apuntando en dirección a la torre de la iglesia.

La secuencia quedó registrada en un video filmado por un acompañante del propio efectivo y posteriormente publicada en la red social Instagram. Un jefe del área detectó el material y dio aviso a sus superiores, quienes derivaron el caso a la Dirección de Asuntos Internos. Como primera medida, se dispuso la desafectación inmediata del agente y la apertura de un sumario administrativo.

Disparos al aire en Cañuelas El arma utilizada es una escopeta destinada a situaciones específicas dentro de dependencias policiales, como el control de calabozos. Emplea cartuchos antimotines -balas de estruendo o postas de goma- de baja carga, diseñados para uso en interiores y sin poder letal. Sin embargo, desde la fuerza remarcaron que esa circunstancia no atenúa la gravedad del accionar.

Fuentes policiales calificaron el episodio como una “irresponsabilidad absoluta”, incompatible con la función pública y el manejo profesional de armas. Además, advirtieron sobre el mensaje que este tipo de conductas transmite a la sociedad, en un contexto de especial sensibilidad por recientes casos de balas perdidas que conmocionaron al país, como el de una niña de 12 años que lucha por su vida tras haber sido herida en Villa Sarmiento. Fuente: Agencia DIB

