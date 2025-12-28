domingo 28 de diciembre de 2025
28 de diciembre de 2025 - 14:42

Cañuelas: policía desafectado por celebrar la Navidad con disparos al aire en una comisaría

A las 12 de la noche, el oficial Lucas Emir Paidon Guerra, de 22 años, efectuó disparos al aire con una escopeta reglamentaria en la Comisaría 1ª de Cañuelas.

Por Agencia DIB
Disparos al aire en una comisaría de Cañuelas.

El Ciudadano

Un efectivo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires fue desafectado de sus funciones tras conocerse que efectuó disparos con una escopeta para celebrar la llegada de la Navidad dentro del predio de la Comisaría 1ª de Cañuelas.

El pastor evangélico Esteban Oviedo. 

Nuevos chats comprometen a un pastor acusado de abusos a menores
Los Cambiasso: una familia forjada en la provincia de Buenos Aires, donde el polo se aprende desde temprano. video

Los Cambiaso: la sangre, el campo y el tiempo

El episodio ocurrió exactamente a la medianoche de Nochebuena, en momentos en que sonaban las campanas de la iglesia Nuestra Señora del Carmen, se encendían las balizas de los patrulleros y parte del personal participaba de un brindis. En ese contexto, según da cuenta El Ciudadano de Cañuelas, el oficial -identificado como el motorista Lucas Emir Paidon Guerra, de 22 años- se dirigió al sector donde se encuentran los móviles policiales y vehículos secuestrados y efectuó disparos al aire con una escopeta reglamentaria, apuntando en dirección a la torre de la iglesia.

La secuencia quedó registrada en un video filmado por un acompañante del propio efectivo y posteriormente publicada en la red social Instagram. Un jefe del área detectó el material y dio aviso a sus superiores, quienes derivaron el caso a la Dirección de Asuntos Internos. Como primera medida, se dispuso la desafectación inmediata del agente y la apertura de un sumario administrativo.

Disparos al aire en Cañuelas

El arma utilizada es una escopeta destinada a situaciones específicas dentro de dependencias policiales, como el control de calabozos. Emplea cartuchos antimotines -balas de estruendo o postas de goma- de baja carga, diseñados para uso en interiores y sin poder letal. Sin embargo, desde la fuerza remarcaron que esa circunstancia no atenúa la gravedad del accionar.

