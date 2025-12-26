La nena de 12 años baleada en Navidad en Villa Sarmiento continúa grave pero estable

Angelina está internada en el Sanatorio de la Trinidad de Ramos Mejía.

Angelina , la nena de 12 años que fue alcanzada por una bala perdida durante los festejos de Navidad en la localidad bonaerense de Villa Sarmiento , partido de Morón , continúa internada en estado reservado, aunque estable , en la Clínica de la Trinidad de Ramos Mejía . Mientras tanto, la investigación apunta a reconstruir la trayectoria del disparo y delimitar el posible lugar desde donde se efectuó, en base a las cámaras de seguridad.

La tía de la menor señaló en diálogo con la prensa que la prioridad de la familia es su recuperación: “No nos interesa saber quién disparó, queremos que Angelina esté bien” . Según detalló, los médicos les informaron que se trata de “un proceso lento” y que, por el momento, la niña todavía no pudo ser intervenida quirúrgicamente.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 25 de diciembre, apenas pasada la medianoche, cuando la menor, identificada como Angelina Iarlori , se encontraba junto a su familia frente a su domicilio, en la intersección de las calles Pedro Castelli y Madero, frente a la colectora de la Autopista Acceso Oeste.

“Yo la verdad que no estaba en ese momento en la casa de mis cuñados. Nos cuentan que salieron a las 12 y tres minutos . Todos los años hacemos lo mismo, salimos a ver por el puente de la autopista . Eran 12 primitos , chiquitos, que estaban al lado de ella”, dijo la tía de Angelina.

“Ahí ella se cayó para atrás y empezó a decir que le quemaba la cabeza. Pensaron que podía ser un cohete o algo de fuego. Cuando la levantaron vieron sangre y ella se desvaneció“, agregó la mujer.

De inmediato, la familia trasladó a la niña al Hospital San Juan de Dios y, debido a la gravedad del cuadro, fue derivada luego a la Clínica de la Trinidad, donde permanece internada en terapia intensiva.

Sin salida

De acuerdo con el parte médico, el proyectil continúa alojado en la fosa posterior del cráneo y no tiene orificio de salida. Por ese motivo, los profesionales aún no pudieron extraer la bala.

No obstante, familiares indicaron que, hasta el momento, no presenta compromiso en ninguna función motora.

“Esto es minuto a minuto. Gracias a Dios ahora está estable, pero seguimos esperando. Los papás no pueden hablar, están destruidos”, expresó la tía de la menor. Además, aseguró que en las horas posteriores al hecho varios vecinos se acercaron a la familia y afirmaron haber encontrado balas en sus viviendas tras los festejos.

Investigación

La causa quedó a cargo de la fiscal Valeria Courtade, titular de la UFI N°3 de Morón, quien investiga la hipótesis de una bala perdida disparada al aire durante la celebración de Navidad.

Entre las principales líneas de investigación, la fiscal solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona para intentar reconstruir la trayectoria del disparo y delimitar el posible lugar desde donde se efectuó.

Además, una vez que la menor pueda ser operada, se peritará el proyectil para determinar el calibre y el tipo de arma utilizada. Mientras tanto, se ordenó la realización de estudios por imágenes para obtener mayores precisiones sobre la bala alojada en el cráneo.

Fuente: Agencia DIB