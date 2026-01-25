Buenos Aires-Río Negro: durante tres semanas un solo puente une ambas provincias

El histórico puente Ferrocarretero que une Carmen de Patagones y Viedma estará completamente cerrado al tránsito al menos hasta la segunda semana de febrero por obras “impostergables” en su traza. La última alternativa para conectar a las provincia de Buenos Aires y Río Negro es el puente Basilio Villarino -el Puente Nuevo -, ubicado sobre la Ruta 3.

Patagones: cortarán por 20 días la circulación por el puente ferrocarretero que une la ciudad con Viedma

Debido a este cierre, las autoridades municipales piden paciencia a los automovilistas ya que se incrementó el flujo de tránsito, informó La Nueva.

El puente Ferrocarretero, que fue inaugurado el 17 de diciembre de 1931 , permanece totalmente cerrado al tránsito debido a la realización de trabajos de reparación, mantenimiento y mejoras generales. Por la dimensión de las tareas, tampoco pueden circular peatones o ciclistas.

Como dato curioso, existe un servicio de lanchas que cruza el río Negro en pocos minutos uniendo los muelles de Viedma y Carmen de Patagones, y evitar el largo rodeo por los puentes.

Los municipios de Viedma, Patagones y la empresa Tren Patagónico comunicaron que las tareas demandarán, “en principio, unos 20 días”. Esos trabajos consisten en la reparación del pavimento, el reemplazo del adoquinado, mejoras en la iluminación, limpieza general y trabajos de pintura, entre otros.

El casi centenario puente Ferrocarretero tiene una estructura de 7 metros de ancho y pesa unas 2.500 toneladas. Consta de cuatro tramos, uno de los cuales es basculante y permitió, hasta la década de 1940, el paso de barcos que llegaban al puerto de Patagones.

Fuente Agencia DIB