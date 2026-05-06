Aumentaron los casos de gripe y la vacunación es crucial antes de que llegue el invierno

La gripe H3N2 llegó antes de lo esperado a los países del hemisferio norte, generando gran preocupación.

Los casos de supergripe detectados son tres, dos en Santa Cruz y uno en Caba

La vacuna antigripal es la medida de prevención más eficaz para evitar cuadros graves de la enfermedad.

Los grupos de riesgo son los más vulnerables y pueden desarrollar casos graves de gripe, que requieran internación.

De acuerdo al Boletín Epidemiológico (BE) 16 - del 19 al 25 de abril de 2026 – publicado por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires en las últimas semanas se destacó un ligero aumento de detecciones de Influenza A , por lo que, la vacunación es crucial en los grupos de riesgo en los que está indicada la inmunización.

Gripe A (H3N2): todas las recomendaciones para cuidarse y cuidar a las personas de riesgo

"A nivel nacional, a partir de la vigilancia universal de virus respiratorios se identificó un aumento en las detecciones de influenza y del porcentaje de positividad desde la primera semana de marzo de 2026 (SE 10). En cuanto a VSR y SARS-CoV-2, los valores se mantienen bajos", precisó el BE.

En la provincia de Buenos Aires, entre las internaciones por Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), se registra un aumento proporcional de las detecciones de Influenza A (H3N1 y sin subtipificar) y un sostenimiento de las detecciones de Virus Sincicial Respiratorio (VSR) , aunque los valores se mantienen bajos.

El 12 de enero se dio inicio a la tercera campaña consecutiva de vacunación en gestantes contra el VSR , con 60.476 dosis aplicadas, y se vacunará hasta el 31 de agosto de este año. Desde el 11 de marzo de 2026 se desarrolla la campaña de vacunación contra la gripe , con 737.778 dosis aplicadas.

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Cuidarse y cuidar a los demás

La campaña de vacunación antigripal está dirigida a los grupos de riesgo que deben aplicarse la inmunización todos los años. La vacuna no evita la infección por el virus de influenza pero mitiga los síntomas, evita internaciones y complicaciones y baja la carga viral comunitaria, por lo que el acto individual y responsable de vacunarse, impacta positivamente en toda la comunidad.

Las recomendaciones generales para la prevención y control de la transmisión de la gripe y otros virus respiratorios son:

Mantener completos los esquemas de vacunación.

Realizar lavado frecuente de manos con agua y jabón.

Cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar.

Evitar compartir objetos personales, como vasos, cubiertos u otros utensilios.

Ventilar adecuadamente los ambientes.

Grupos de riesgo que deben vacunarse:

Niños de 6 a 24 meses.

Embarazadas o puérperas.

Personas de 2 a 64 años con factores de riesgo.

Adultos mayores de 65 años.

Personal de salud y estratégico.

Importancia de las vacunas

Ante la llegada de la variante k de la influenza A (H3N2) al hemisferio sur durante el verano, el ministerio de Salud de la Nación adelantó la campaña de vacunación antigripal en todo el país. Las personas que pertenezcan a estos grupos de riesgo que no se hayan vacunado durante el año deben hacerlo para estar protegidas.

En caso de cursar síntomas como congestión nasal, dolor de garganta, tos y fiebre mayor a 37,5 grados, se debe consultar al médico y, fundamentalmente, evitar el contacto con personas de riesgo, para protegerlas.

Fuente: Agencia DIB