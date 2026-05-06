miércoles 06 de mayo de 2026
6 de mayo de 2026 - 19:06

Suipacha: choque frontal y muerte sobre la ruta nacional 5

El siniestro que involucró a un auto particular y un camión dejó como saldo el fallecimiento de un hombre de 82 años domiciliado en Bragado.

Por Agencia DIB
Siniestro fatal en la ruta 5, a la altura de Suipacha.

Siniestro fatal en la ruta 5, a la altura de Suipacha.

Diario de Suipacha

Se produjo un accidente fatal el martes a la altura del kilómetro 136,100 de la Ruta Nacional 5, en el partido de Suipacha. El siniestro que involucró a un auto particular y un camión dejó como saldo el fallecimiento de un hombre de 82 años domiciliado en Bragado.

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De acuerdo con el Diario de Suipacha, el evento ocurrió el martes después de las 19 cuando un automóvil Audi A4, conducido por el hombre de 82 años, que circulaba en sentido Suipacha-Chivilcoy, en aparente maniobra de sobrepaso a alta velocidad invadió la mano contraria e impactó frontalmente con un camión Fiat 619, que transportaba un acoplado cargado con soja a granel, conducido por un hombre de 31 años domiciliado en 25 de Mayo.

Como consecuencia de la colisión, el camión volcó y su conductor quedó atrapado dentro de la cabina. Fue rescatado por personal de bomberos y derivado al hospital municipal de Suipacha Esteban Iribarne. En tanto, el único ocupante del auto, perdió la vida de manera instantánea. Fue necesario utilizar herramientas de corte para poder retirar el cuerpo del habitáculo destruido del vehículo.

Fuente: Agencia DIB

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