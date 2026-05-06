Psitacosis: la enfermedad que transmiten los loros y otras aves que volvió a resonar en centros de salud

El último Boletín Epidemiológico de la provincia de Buenos Aires (BE 16) advierte sobre un aumento estacional de casos de psitacosis , enfermedad bacteriana transmitida por aves, especie que no solo es vector sino que también se enferma. La cartera sanitaria recomienda a centros de salud y profesionales el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica de esta patología, que en algunos casos es sumamente grave y puede llevar a la muerte.

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La psitacosis es una enfermedad infecciosa zoonótica aguda y generalizada producida por Chlamydia psittaci. Puede presentar un espectro clínico amplio que va desde cuadros leves, autolimitados (más frecuentes) a psitacosis fulminante .

Las infecciones por esta bacteria son particularmente comunes en todas las especies de aves. Algunas portan este organismo pero son asintomáticas, en otros casos se enferman de manera leve a grave, ya sea en el momento o después de estar bajo condiciones de estrés.

En la provincia la mayor ocurrencia de casos ocurre históricamente entre enero y marzo, siendo importante la detección oportuna por parte del sistema de salud. Este mismo comportamiento se observa en aves.

En el transcurso del 2026, hasta la cuarta semana de abril (SE 16), se notificaron 124 sospechas de psitacosis, 19 casos confirmados (positivos para Chlamydia psittaci); 17 probables (positivos para Chlamydia sp.), 3 descartados y 85 casos continúan en estudio.

Los 19 casos confirmados distribuidos en 16 municipios: Almirante Brown (1), Campana (1), Ensenada (1), Esteban Echeverría (1), Ezeiza (2), Florencio Varela (1), Ituzaingó (1), La Plata (1), Lanús (1), Marcos Paz (1), Merlo (2), Moreno (2), Pilar (1), Presidente Perón (1), Quilmes (1) y Trenque Lauquen.

Además, entre los confirmados, hubo un paciente fallecido. Se trata de un hombre de 60 años con residencia en el partido de Esteban Echeverría (Región Sanitaria VI) con antecedente de contacto con aves.

A partir de este registro y de lo notificado en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) se observa un comportamiento estacional con mayor ocurrencia de casos durante los primeros meses del año durante el periodo 2024 hasta la SE 16 de 2026

Esto se corresponde con fenómenos fisiológicos propios de las aves, como el período reproductivo, y sociales, que incluyen mayor compra y venta de aves, tanto a través de canales legales como ilegales de comercialización.

En relación a la vigilancia en aves, desde comienzos del año 2026 y hasta la SE 16, se confirmaron por laboratorio 41 casos de Clamidiasis en aves en el Departamento Zoonosis Urbanas en 19 municipios bonaerenses.

La psitacosis se presenta en casos aislados o en forma de brote. La sospecha y el diagnóstico tempranos son fundamentales para mejorar el pronóstico de los pacientes y evitar las complicaciones, motivo por el cual resulta fundamental incluir en la conversación con pacientes con sintomatología compatible el antecedente de contacto con aves.

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¿Cómo se transmite?

Las aves, como loros, cotorras, papagayos, canarios, jilgueros y palomas que se encuentran enfermas o infectadas, incluso aunque no presenten signos clínicos, pueden liberar la bacteria Chlamydia psittaci a través de sus excrementos y secreciones respiratorias. Cuando estas secreciones se secan, se fragmentan en partículas diminutas de polvo que contienen la bacteria, las cuales quedan suspendidas en el aire y pueden ser inhaladas por las personas, infectándolas.

Con menor frecuencia, la infección puede producirse por picaduras de aves o por el contacto directo entre el pico y las mucosas humanas (boca, nariz u ojos). Aunque es poco común, en algunos casos excepcionales las personas infectadas pueden transmitir la bacteria a otros seres humanos.

La transmisión suele ocurrir en ambientes cerrados, con alta concentración de aves y poca ventilación, así como en contextos relacionados con la captura de aves silvestres y el tráfico ilegal de animales.

Las aves eran comercializadas en San Francisco Solano. - El Sol de Quilmes - Las aves eran comercializadas en San Francisco Solano. - El Sol de Quilmes -

Síntomas

El cuadro clínico de la psitacosis puede variar entre infección sin enfermedad evidente, a una enfermedad febril inespecífica o una neumonía. La neumonía comienza con un cuadro de afectación general: hipertermia, dolor de cabeza (síntoma constante), decaimiento general, fatiga y cansancio.

Luego, a las 48 horas, comienza la tos con expectoración escasa, en general mucosa y viscosa. También pueden aparecer ictericia (la piel se pone amarilla), esplenomegalia (aumento del bazo) y alteraciones de la percepción. Si bien la enfermedad suele ser leve o moderada, a veces puede ser grave, especialmente en los adultos mayores y ancianos que no reciben tratamiento.

Tratamiento

Las personas con psitacosis deben recibir antibióticos durante 14 días. Los contactos de la persona enferma (familiares o compañeros de trabajo) deben ser controlados para identificar la aparición de síntomas en forma precoz.

Prevención

Las principales medidas preventivas de esta enfermedad son las siguientes:

No capturar, ni levantar del suelo aves y pájaros silvestres, ni comprarlos en la vía pública.

Mantener las aves en lugares ventilados y con espacio suficiente, sin hacinarlas.

Alimentar a los pájaros correctamente y mantener las jaulas limpias, con desinfección adecuada.

No permanecer largos periodos en habitaciones cerradas donde haya aves.

No introducir aves recientemente capturadas o compradas sin certificado sanitario en jaulas donde ya hay otras aves.

Para aves recién obtenidas realizar cuarentena y testeo para diagnóstico de clamidiasis aviar.

Fuente: Agencia DIB