miércoles 06 de mayo de 2026
6 de mayo de 2026 - 19:25

El kirchnerismo presiona a Kicillof: "si no acepta la conducción de Cristina buscaremos otro candidato"

El senador Sergio Berni envió un duro mensaje del Instituto Patria al Gobernador. Se da tras duros cruces entre Maximo Kirchner y Carlos Bianco.

Por Agencia DIB
El exministro de Seguridad bonaerense y actual senador, Sergio Berni.
El exministro de Seguridad bonaerense y actual senador, Sergio Berni.

La prolongada interna entre el cristinismo y el kicillofismo registró en las últimas horas un nuevo capítulo, protagonizado por el senador Sergio Berni, exministro del gabinete de Axel Kicillof, a quien le advirtió que si no se alinea con la conducción de Cristina Fernández de Kirchner “buscaremos otro candidato” a presidente el año próximo.

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No tengo dudas de que Kicillof tiene todas las posibilidades, y ojalá así sea, de ser Presidente”, dijo Berni en una entrevista con el periodista Gabriel Sued. Pero condicionó eso a un reconocimiento por parte del gobernador de la “conducción estratégica” de la expresidenta, que está detenida con domiciliaria tras ser condenada en la Causa “Vialidad”.

El tramo más picante fue cuando Berni advirtió -ante una repregunta- que si eso no ocurre “buscaremos otro candidato”. Dijo que existen más opciones y agregó en ese punto que “nadie es imprescindible”, aunque reiteró que su preferencia es que “olajá sea Kicillof” el elegido para competir por el peronismo y el nuevo presidente.

Berni es un dirigente de histórica buena relación con Cristina Kirchner, cuyo gabinete integró en su momento, tuvo vaivenes en su relación política con el gobernador, pero en el parteaguas actual aparece alineado con el Instituto Patria.

La intervención del exministro se produce tras el enésimo pico de tensión entre ambos sectores, luego de que Máximo Kirchner levantara su perfil con un discurso centrado en el reproche a Kicillof por lo que considera una falta de compromiso para transformar el reclamo por la libertad de su madre en el eje de la campaña.

Pero el planteo camporista la “proscripción” de CFK fue extendido a todo el peronismo por varios dirigentes camporistas que sugirieron un planteo de abstencionismo electoral, fue respondido por Carlos Bianco, mano derecha del gobernador, quien dijo que el peronismo no está proscripto. Y recordó que el año pasado, la situación judicial de CFK era la misma y el cristinismo participó de las elecciones con una lista definida por la Expresidenta.

Hoy, además, la diputada Mayra Mendoza, habitual animadora de esta controversia, volvió a enviar un mensaje por elevación al gobernador: “si Evita estuviera entre nosotras militaría por la libertad de Cristina”, dijo en un acto de homenaje a 18 mujeres de la provincia de Buenos Aires, en el marco del 107º aniversario del nacimiento de Eva Duarte.

Fuente: Agencia DIB.

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