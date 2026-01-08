Patagones: cortarán por 20 días la circulación por el puente ferrocarretero que une la ciudad con Viedma

Los municipios de Patagones y Viedma anunciaron, en conjunto, el corte al tránsito y peatones, por refacciones, del histórico puente ferrocarretero que une a las dos ciudades de la Comarca.

Este corte será a partir del lunes 19 de enero por, en principio, el término de 20 días . Se debe a la realización de trabajos de reparación, mantenimiento y mejoras generales .

“Las tareas se desarrollarán de manera conjunta y coordinada entre la Municipalidad de Patagones, la Municipalidad de Viedma y la empresa Tren Patagónico, con el objetivo de garantizar una intervención integral, segura y duradera sobre la estructura ”, según el texto del comunicado.

Se agrega que entre los trabajos previstos se incluyen “la reparación del pavimento, el reemplazo del adoquinado, mejoras en el sistema de iluminación, limpieza general, tareas de pintura y otras acciones necesarias para optimizar las condiciones de seguridad y funcionamiento del puente”.

Vías alternativas

Los municipios solicitan a la comunidad, durante el período que demande la obra, “comprensión y colaboración, recomendándose utilizar vías alternativas para el cruce entre ambas ciudades”. En este sentido, “se recuerda que el Puente Basilio Villarino registrará un incremento en la circulación vehicular, por lo que se solicita circular con precaución, respetando las normas de tránsito y las indicaciones correspondientes”.

“Desde el Municipio se agradece la paciencia de vecinos y vecinas, destacando que estas obras resultan fundamentales para mejorar la infraestructura y la seguridad de un paso clave para la integración regional”, cierra el comunicado.

Un poco de historia

El puente ferrocarretero Patagones – Viedma, o “Puente Viejo” (en relación con el “Puente Nuevo”, el citado Basilio Villarino), fue inaugurado en 1931 en el trazado de la “vieja” Ruta Nacional 3.

La construcción de las bases fue adjudicada en 1929 a la empresa alemana Dyckerhoff & Widmann, al ingeniero argentino Mario José Rovere la dirección del proyecto y a la empresa metalúrgica también alemana Gutehoffnungshjütte, la construcción de los cuatro tramos metálicos. Estos tramos metalúrgicos fueron fabricados en Alemania, y traídos desarmados en grandes piezas por barco y por tren.

PuenteFerrocarreteroConstrucción La construcción de las bases del puente.

La inauguración se realizó el 17 de diciembre de 1931. En la ocasión, una multitud cruzó por primera vez a pie de Patagones a Viedma.

Hasta 1957 el puente fue levadizo a contrapeso hidráulico.

En 2012 también estuvo cerrado por remodelaciones, pero en esa instancia la clausura duró más de un año.

Fuente: Agencia DIB