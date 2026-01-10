sábado 10 de enero de 2026
10 de enero de 2026 - 11:15

Bahía Blanca: sumarian a dos empleados municipales por llevarse un auto oficial en Año Nuevo

El vehículo pertenecía al Instituto Cultural y habría sido utilizado para un viaje personal a Pehuén-Co durante las celebraciones.

Por Agencia DIB
Los empleados investigados se fueron a pasar Año Nuevo a Pehuén-Co con un auto oficial.

Tu Huella Pehuén-Co

El Municipio de Bahía Blanca inició un sumario administrativo para investigar la conducta de dos empleados que habrían utilizado de manera indebida un vehículo oficial del Instituto Cultural para irse a Pehuén-Co a pasar Año Nuevo.

De acuerdo con La Nueva, los trabajadores retiraron un automóvil perteneciente al Instituto Cultural con el argumento de realizar una actividad oficial durante la tarde del 31 de diciembre pasado. Sin embargo, ese mismo vehículo habría sido utilizado durante la noche del 31 para trasladarse a Pehuén-Co, donde pasaron el Año Nuevo.

Según la información recabada, en el viaje participó además una tercera persona ajena al ámbito municipal. El vehículo oficial habría permanecido al menos dos días en la localidad balnearia antes de ser devuelto.

Investigación

Por el momento, no trascendieron las identidades de los empleados involucrados ni cómo se detectó la situación.

Desde el Ejecutivo confirmaron que se puso en marcha un sumario administrativo con el objetivo de determinar responsabilidades.

El procedimiento interno buscará “esclarecer los hechos” y “definir las eventuales sanciones que pudieran corresponder”, se informó.

Fuente: Agencia DIB

