domingo 01 de febrero de 2026
1 de febrero de 2026 - 13:44

Bahía Blanca: se negó a declarar el hombre detenido por la muerte de su hija de 2 meses

La menor habría sido víctima de episodios de violencia reiterados. No descartan que varias de las lesiones se hayan producido días antes del presunto accidente.

Por Agencia DIB
Juan Carlos Ferreira fue detenido en Bahía Blanca por el crimen de su hija.

La Brújula 24

Juan Carlos Ferreira, detenido por la muerte de su hija de dos meses, compareció ante el fiscal de Homicidios Jorge Viego, aunque se negó a declarar por consejo de la defensa. El hombre, que cuenta con antecedentes penales, fue aprehendido el viernes por la tarde en su domicilio.

Según el sitio La Brújula 24, en un primer momento Ferreira había sido imputado por abandono de persona y lesiones graves agravadas por el vínculo. Sin embargo, el sábado, tras confirmarse el fallecimiento de la beba (había ingresado al Hospital Penna con diagnóstico de muerte cerebral), la causa fue recaratulada y pasó a la órbita de la Fiscalía de Homicidios.

De acuerdo con los testimonios incorporados al expediente, la menor habría sido víctima de episodios de violencia reiterados. Los investigadores no descartan que varias de las lesiones detectadas sean previas y que se hayan producido días antes del presunto accidente que el imputado denunció ante las autoridades.

Fuentes vinculadas con la investigación indicaron que la madre de la beba y esposa del imputado declaró formalmente en Fiscalía que Ferreira golpeaba de manera reiterada a la niña. Con esta nueva declaración, la Justicia considera que el cuadro probatorio se fortalece en torno de la sospecha de violencia sistemática, lo que podría derivar en una imputación aún más grave en el marco de la investigación por homicidio, siempre de acuerdo con La Brújula 24.

Horas antes, personal policial realizó un allanamiento en la vivienda y secuestró distintos elementos, entre ellos una bañera perteneciente a la beba y vendas con manchas de sangre. Además, se tomaron muestras biológicas en paredes y en el marco de una puerta.

Una condena previa

Ferreira había sido condenado en noviembre de 2022 a cuatro años de prisión por los delitos de tentativa de homicidio y daño. Esa pena se cumplió el 27 de diciembre de 2025, por lo que llevaba menos de un mes en libertad al momento de la muerte de su hija.

Tal como informó la agencia DIB, el jueves la beba fue internada en estado crítico en el Hospital Penna de Bahía Blanca, con diagnóstico de muerte cerebral. Fue llevada al nosocomio por su padre, quien afirmó que mientras tenía a la nena en brazos ambos habían sufrido una caída violenta. Con el correr de las horas, sin embargo, crecieron las dudas sobre esa versión y la Policía terminó deteniendo al hombre.

Fuente: Agencia DIB

