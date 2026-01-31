Detienen en Bahía Blanca al padre de una beba internada con muerte cerebral

Juan Carlos Ferreira, de 32 años y padre de la nena internada, fue detenido en su domicilio.

Este jueves internaron en el Hospital Penna de Bahía Blanca a una beba en estado crítico, que ahora está con muerte cerebral . La llevó al nosocomio su padre, quien afirmó que mientras tenía a la nena en brazos ambos habían sufrido una caída violenta . Pero en las últimas horas aumentaron las dudas sobre esa versión y la Policía terminó deteniendo al hombre, a quien se acusa de maltrato infantil .

Según cuenta El Orden de Coronel Pringles , este viernes personal de la DDI detuvo a Juan Carlos Ferreira , de 32 años. El procedimiento se llevó a cabo cerca de las 15 horas en una vivienda de la calle Tomás Guido. Todo apunta a que Ferreira es el principal sospechoso de haber provocado las lesiones que derivaron en el diagnóstico de muerte cerebral de su hija .

El caso comenzó cuando el ahora detenido relató que, mientras sostenía a la beba en brazos el jueves por la tarde sufrieron una caída violenta en su domicilio. La niña fue trasladada de urgencia al Hospital Penna, donde quedó internada en Terapia Pediátrica .

Sin embargo, la versión del "accidente" comenzó a desmoronarse. La fiscal Leila Scavarda solicitó la detención tras recabar testimonios que señalan que la niña habría sido víctima de episodios de violencia anteriores.

Los investigadores no descartan que algunas de las lesiones que presenta el cuerpo de la menor sean de días previos al supuesto accidente reportado por el padre.

Manchas de sangre

Durante los allanamientos realizados en la vivienda, los efectivos policiales secuestraron elementos que complican la situación procesal de Ferreira: vendas con manchas de sangre y muestras biológicas tomadas de las paredes y marcos de puertas, las que serán sometidas a peritajes forenses.

La Justicia de Garantías autorizó la detención bajo la carátula de “abandono de persona” y “lesiones graves agravadas por el vínculo”.

