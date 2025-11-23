Bahía Blanca: renunció concejal integrante de la Comisión de Tránsito que se negó a un control de alcoholemia

Un concejal de Bahía Blanca se negó a realizar el test de alcoholemia durante un control de tránsito, lo que implica un resultado positivo por presunción. El involucrado es Jonatan Arce , edil oficialista, quien en la mañana de este domingo presentó su renuncia a la banca.

Arce, que había ingresado al Concejo Deliberante en las elecciones de 2023, integraba la Comisión de Tránsito y Transporte, según publicó el diario La Nueva de Bahía Blanca . La multa aplicada asciende a $ 1.412.800.

El episodio generó una rápida repercusión en redes sociales. Santiago Saccoccia , padre de Facundo (un joven de 17 años que murió atropellado por un conductor alcoholizado el 10 de marzo de 2018) y miembro de Estrellas Amarillas, exigió públicamente en X que el intendente disponga la salida del concejal.

Según consta en el sistema de gestión tributaria municipal, el acta del inspector de tránsito señala: “Presunción por negarse a prueba de alcoholemia, gastos que demande el traslado y restitución del vehículo”.

Como representante de Estrellas Amarillas de Argentina, y como hice en la gestión anterior con otro intendente y otro funcionario, esta vez solicito a @fsusbielles la renuncia del concejal con presunción de alcoholemia positiva. pic.twitter.com/pPNh5jRA1z

La renuncia del concejal

Este domingo cerca del mediodía, Arce difundió un comunicado dirigido "a las vecinas y vecinos de Bahía Blanca", en el que reconoció lo sucedido: "Actué de manera incorrecta y quiero reconocerlo con total honestidad, sin excusas", expresó. También admitió que su decisión durante el procedimiento fue errónea: "No accedí al test de alcoholemia. Fue una decisión equivocada, asumo la responsabilidad y pido disculpas". Según indicó, entregó la documentación requerida y aceptó "la sanción establecida por la normativa, como corresponde a cualquier ciudadano".

En cuanto a su cargo, justificó su renuncia en la necesidad de no afectar el funcionamiento institucional ni la labor de su espacio político. "Quienes ocupamos funciones públicas debemos actuar con responsabilidad y sostener una conducta acorde al rol que representamos. Por eso decidí presentar mi renuncia a la banca de concejal", señaló, citado por La Nueva. (DIB)