Bahía Blanca: renunció concejal integrante de la Comisión de Tránsito que se negó a un control de alcoholemia

Un concejal de Bahía Blanca se negó a realizar el test de alcoholemia durante un control de tránsito, lo que implica un resultado positivo por presunción. El involucrado es Jonatan Arce, edil oficialista, quien en la mañana de este domingo presentó su renuncia a la banca.
Arce, que había ingresado al Concejo Deliberante en las elecciones de 2023, integraba la Comisión de Tránsito y Transporte, según publicó el diario La Nueva de Bahía Blanca. La multa aplicada asciende a $ 1.412.800.
El episodio generó una rápida repercusión en redes sociales. Santiago Saccoccia, padre de Facundo (un joven de 17 años que murió atropellado por un conductor alcoholizado el 10 de marzo de 2018) y miembro de Estrellas Amarillas, exigió públicamente en X que el intendente disponga la salida del concejal.
Según consta en el sistema de gestión tributaria municipal, el acta del inspector de tránsito señala: “Presunción por negarse a prueba de alcoholemia, gastos que demande el traslado y restitución del vehículo”.
La renuncia del concejal
Este domingo cerca del mediodía, Arce difundió un comunicado dirigido "a las vecinas y vecinos de Bahía Blanca", en el que reconoció lo sucedido: "Actué de manera incorrecta y quiero reconocerlo con total honestidad, sin excusas", expresó. También admitió que su decisión durante el procedimiento fue errónea: "No accedí al test de alcoholemia. Fue una decisión equivocada, asumo la responsabilidad y pido disculpas". Según indicó, entregó la documentación requerida y aceptó "la sanción establecida por la normativa, como corresponde a cualquier ciudadano".
En cuanto a su cargo, justificó su renuncia en la necesidad de no afectar el funcionamiento institucional ni la labor de su espacio político. "Quienes ocupamos funciones públicas debemos actuar con responsabilidad y sostener una conducta acorde al rol que representamos. Por eso decidí presentar mi renuncia a la banca de concejal", señaló, citado por La Nueva. (DIB)