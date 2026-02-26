jueves 26 de febrero de 2026
26 de febrero de 2026 - 19:58

Bahía Blanca: piden 9 años de prisión para consejera escolar que denunció falsa violación

Fiorella Damiani está imputada de acusar en 2017 a dos jóvenes de haberla violado en Punta Alta, hecho que llevó a los hombres a una detención de casi una semana.

Por Agencia DIB
Fiorella Damiani, el 14 de diciembre de 2023, cuando asumió su cargo de consejera escolar en Bahía Blanca.

La acusación contra la consejera escolar de Bahía Blanca Fiorella Belén Damiani, sospechada de falso testimonio agravado, pidió para ella una pena de 9 años de prisión efectiva y su inmediata detención en caso de ser condenada. El abogado querellante, representante de los dos jóvenes que fueron acusados de una violación que no existió, adhirió al planteo del fiscal. El fallo se conocerá el miércoles.

De acuerdo con el diario La Nueva, en los alegatos el fiscal Mauricio Del Cero y el abogado Juan Vitalini solicitaron una pena de 9 años de cárcel. En tanto, la defensa a cargo del abogado Sebastián Martínez solicitó la absolución de su asistida o, subsidiariamente, que se le aplique el mínimo previsto por el Código Penal para el delito -es de 1 a 10 años de cárcel-.

Terminada la audiencia, el juez Ricardo Gutiérrez, del Tribunal en lo Criminal Nº 1, fijó la difusión del fallo para el miércoles a las 12. Por el momento, Damiani se encuentra en libertad, tal como llegó al debate.

Falso testimonio

Tal como informó la agencia DIB, Damiani está imputada de acusar en 2017 a dos jóvenes de haberla violado en Punta Alta, hecho que llevó a los hombres a una detención de casi una semana. El arresto se interrumpió porque uno recordó que tenía guardados en una aplicación unos videos de esa noche, en los cuales se observa que la relación entre los tres fue absolutamente consentida.

“Son cinco videos de corta duración, donde se puede observar que las relaciones sexuales fueron consentidas. El fiscal está convencido de que no fue editado. Independientemente del resultado, esperará la pericia para luego sí requerir la elevación a juicio y sumar la prueba a fin de evitar cualquier cuestionamiento de parte de la defensa”, explicó un investigador.

La joven afronta cargos por infracción al artículo 275 del Código Penal, que prevé penas de 1 a 10 años de prisión “si el falso testimonio se cometiere en una causa criminal, en perjuicio del inculpado”.

Hasta su detención, Damiani había declarado cuatro veces (una en comisaría y tres en fiscalía), la última ya con las dos personas a las que ella acusó tras las rejas, y siempre dijo que fue obligada a tener sexo con ambos. Durante la noche del hecho, incluso, se llevó el celular de uno de los jóvenes, con el supuesto fin de tomar el control del video, pero sin tener en cuenta que el otro hombre tenía en la nube una copia.

Fuente: Agencia DIB

Los judiciales bonaerenses van al paro el lunes 2 de marzo.

Los trabajadores judiciales van a la huelga el lunes en reclamo de "una propuesta salarial superadora"

