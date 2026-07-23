Bahía Blanca: evacuaron el Hospital Militar por un derrame de bromo

El Hospital Militar de Bahía Blanca fue evacuado este jueves tras detectarse un derrame de bromo en un depósito ubicado en el subsuelo del edificio. El operativo fue activado luego de que personal de emergencia encontrara dos recipientes rotos con la sustancia derramada, lo que obligó a aplicar los protocolos previstos para materiales peligrosos.

Según informó el sitio La Brújula 24 , el producto se encontraba almacenado junto a otras sustancias químicas cuando fue hallado sobre el piso del depósito. Tras la intervención de los equipos especializados, se confirmó que se trataba de bromo, un elemento químico considerado corrosivo y con riesgo tóxico.

El bromo es un líquido de color rojizo oscuro que se caracteriza por su alta volatilidad. A temperatura ambiente libera vapores de olor penetrante e irritante que pueden provocar lesiones en los ojos, la piel y las vías respiratorias , motivo por el cual su manipulación requiere estrictas medidas de seguridad.

El riesgo principal del incidente radicó en la posible evaporación de la sustancia dentro del edificio. Por esa razón, las autoridades resolvieron evacuar preventivamente el hospital mientras se desarrollaban las tareas de control y contención. Pese al derrame, no se reportaron personas afectadas ni intoxicadas.

El bromo suele utilizarse en laboratorios como reactivo químico, agente oxidante y para la elaboración de distintos compuestos bromados. Debido a sus características, su transporte está clasificado como el de un material corrosivo con riesgo subsidiario de toxicidad.

De acuerdo con La Brújula 24, una vez finalizadas las tareas de descontaminación y verificada la seguridad del sector afectado, las autoridades evaluarán el regreso a la actividad habitual del Hospital Militar. Entretanto, también se buscará determinar cómo se produjo la rotura de los recipientes que originó el derrame.

Fuente: Agencia DIB