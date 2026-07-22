miércoles 22 de julio de 2026
22 de julio de 2026 - 10:42

La Legislatura busca reconocer el heroísmo de Rubén Zalazar, que murió intentando salvar dos nenas en Bahía Blanca

El Senado bonaerense le dio media sanción a un proyecto de Nerina Neumann, un homenaje a “un hombre que será recordado por todos los bonaerenses por haber entregado su vida intentando salvar la de otros”.

Por Agencia DIB
Rubén Zalazar falleció mientras intentaba salvar a dos nenas durante la inundación en Bahía Blanca en marzo de 2025.

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La iniciativa es impulsada por la senadora provincial Nerina Neumann (UCR) y obtuvo media sanción en el Senado Bonaerense. Constituye un reconocimiento institucional directo al acto de heroísmo y solidaridad protagonizado por Zalazar. Tras este paso, el texto pasará a la Cámara de Diputados para su tratamiento definitivo.

“Honrar valores”

En el recinto, Neumann resaltó: “Hay sesiones en las que debatimos normas. Y hay otras, como la de hoy, en las que tenemos la oportunidad de honrar valores”.

Agregó: “Rubén no preguntó quiénes eran. No pensó en sí mismo. Simplemente hizo lo que le dictó su conciencia. Y en ese acto de inmensa solidaridad entregó su propia vida”.

El proyecto surgió a partir del pedido público de Marina Haag, madre de las pequeñas, quien solicitó un homenaje oficial para el rescatista. “Ese pedido no hablaba solamente de gratitud; hablaba de grandeza. Quienes ocupamos una banca teníamos la responsabilidad de escucharlo”, afirmó la senadora.

El ejemplo

Al dirigirse a la familia del homenajeado —su esposa Valeria y sus hijos—, Neumann expresó: “Deseo que Valeria y sus hijos encuentren en este homenaje la certeza de que la Provincia de Buenos Aires reconoce el ejemplo que dejó Rubén. Que puedan recordarlo no solamente como un esposo y un padre inmensamente querido, sino también como un hombre que será recordado por todos los bonaerenses por haber entregado su vida intentando salvar la de otros. Ese es un legado que merece permanecer para siempre en nuestra memoria colectiva”.

Asimismo, enfatizó que la distinción busca homenajear también a todos los vecinos que durante aquella jornada arriesgaron su vida para ayudar a los demás.

Fuente: Agencia DIB

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