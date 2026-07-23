jueves 23 de julio de 2026
23 de julio de 2026 - 19:34

Caputo enfrió la expectativa por el discurso de Milei en La Rural: descartó nuevas bajas en las retenciones

El ministro de Economía llegó a la Exposición Rural de Palermo en medio de versiones sobre un posible alivio fiscal para el agro, pero descartó nuevos anuncios.

Por Agencia DIB
Caputo con Nicolás Pino en La Rural.&nbsp;

Caputo con Nicolás Pino en La Rural. 

Prensa SRA.

Los dirigentes del campo esperaban una señal. En la antesala de la inauguración oficial de la Exposición Rural de Palermo, crecían las versiones sobre una nueva baja de las retenciones que le diera otro impulso al sector. Pero Luis Caputo se encargó de bajar esas expectativas apenas puso un pie en el predio.

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“Los anuncios ya se hicieron en su momento, así que no hay que esperar ningún anuncio en particular”, respondió el ministro de Economía. La frase cayó como un balde de agua fría entre quienes esperaban que el Gobierno aprovechara la principal vidriera del agro para anunciar un nuevo alivio impositivo.

La negativa no fue casual. Más allá del discurso oficial sobre la voluntad de seguir reduciendo impuestos, en Economía saben que hoy el margen es mucho más estrecho. Con el superávit fiscal convertido en el principal activo político de Javier Milei y una actividad económica recesiva, el Gobierno aclaró que no está dispuesto a resignar más recaudación.

Caputo llegó a La Rural acompañado por el viceministro José Luis Daza y fue recibido por el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino. Sin embargo, el encuentro estuvo atravesado por una tensión que sobrevoló toda la jornada: el reclamo del agro por una aceleración en la baja de las retenciones.

Lejos de alimentar esa expectativa, el “Messi de las finanzas” insistió en que el cronograma ya fue definido y que cualquier reducción adicional dependerá de una condición: que aumente el superávit fiscal.

“En la medida en que el superávit económico dé más margen, podremos seguir bajando”, sostuvo. Traducido al lenguaje político, el mensaje fue otro: por ahora no hay espacio para seguir cediendo recursos fiscales.

La definición también expone un cambio respecto del clima que predominaba hace algunos meses. Si en mayo el Gobierno anunció un esquema de reducción gradual de las retenciones y buscó mostrar un gesto hacia uno de sus sectores más afines, ahora la prioridad parece ser otra: preservar el equilibrio de las cuentas públicas aun cuando eso implique postergar demandas del agro.

El campo fue uno de los sectores que más respaldó el rumbo económico de Milei y también uno de los principales beneficiados por el levantamiento de restricciones y la promesa de una menor presión tributaria. Por eso, en La Rural había expectativa de que el Gobierno diera un nuevo paso.

Fuente: Agencia DIB.

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