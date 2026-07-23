La Provincia avanza con AsesorIA para modernizar el asesoramiento jurídico

La Asesoría General de Gobierno de la provincia de Buenos Aires avanza en el desarrollo de AsesorIA, un proyecto de transformación digital que incorpora herramientas de inteligencia artificial para fortalecer el asesoramiento jurídico y optimizar los procesos internos del Estado provincial.

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La iniciativa es impulsada por el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, y se encuentra actualmente en una etapa de desarrollo que integra tecnologías de procesamiento de lenguaje natural (NLP), recuperación aumentada por generación (RAG) y sistemas de gestión del conocimiento. El objetivo es facilitar el análisis jurídico, agilizar la búsqueda de antecedentes y mejorar la producción documental mediante una infraestructura segura, soberana y desarrollada con capacidades propias.

Desde el organismo destacaron que AsesorIA es el resultado de un proceso de modernización iniciado años atrás, orientado a digitalizar el conocimiento institucional y perfeccionar los circuitos administrativos. En una primera etapa, denominada Proyecto 0, se trabajó sobre el archivo histórico de dictámenes, que fue estructurado y clasificado mediante técnicas de inteligencia artificial y procesamiento de lenguaje natural.

Ese trabajo permitió transformar un extenso repositorio documental en una base de conocimiento organizada, capaz de facilitar el acceso a antecedentes y criterios jurídicos acumulados por la administración provincial a lo largo del tiempo.

Posteriormente, la Asesoría General desarrolló el Generador de Dictámenes, una herramienta que incorporó inteligencia artificial generativa para asistir la elaboración de documentos jurídicos mediante arquitectura RAG. Esa experiencia permitió validar la viabilidad técnica de estas tecnologías dentro de un entorno de infraestructura propia, sentando las bases para avanzar hacia un sistema más amplio e integrado.

Ecosistema integral

Sobre esos antecedentes, la Dirección General de Planificación y de Información Jurídica, a cargo de Santiago Prandini, trabaja actualmente en el Proyecto AsesorIA, concebido como un ecosistema integral de inteligencia jurídica. La plataforma unifica funciones de búsqueda semántica, análisis documental, gestión del conocimiento y generación asistida de documentos.

Según explicaron desde la Asesoría General, la herramienta está pensada para poner a disposición de los equipos técnicos nuevas capacidades que permitan reducir tiempos de análisis, facilitar el acceso a la información institucional y fortalecer la calidad de los dictámenes y del asesoramiento legal.

Con esta iniciativa, el organismo reafirma su apuesta por la innovación pública y el desarrollo de soluciones tecnológicas propias, en línea con los procesos de modernización y transformación digital que atraviesa la administración bonaerense. El desafío, sostienen, es aprovechar el potencial de la inteligencia artificial para construir un Estado más eficiente, con mejores herramientas para la toma de decisiones y una gestión del conocimiento que preserve y potencie la experiencia acumulada por las instituciones públicas.