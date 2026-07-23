Bahía Blanca: fondo extraordinario de $ 300 millones para asistir a comerciantes de la ciudad

Alejandro Dichiara, presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, durante el anuncio. DIB

La Municipalidad de Bahía Blanca anunció la creación de un fondo extraordinario de $ 300 millones destinado a asistir a comerciantes de la ciudad, una medida que surgió tras el compromiso asumido por la Cámara de Diputados bonaerense luego de un encuentro que el sector mantuvo con dirigentes políticos en el Teatro Don Bosco. Además, dice el diario La Nueva, se confirmó el envío al Concejo Deliberante de un proyecto para establecer una amplia moratoria para comercios con una facturación de hasta $ 35 millones.

El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa encabezada por el intendente Federico Susbielles, junto al presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Dichiara, legisladores y representantes de los comerciantes. El fondo anunciado será de $ 300 millones y estará destinado a comerciantes locales. La asignación de los recursos se realizará mediante un índice de vulnerabilidad fiscal, elaborado por la Cámara de Comercio y la Corporación del Comercio, que determinará el orden de prioridad para la distribución de los subsidios.

Susbielles además confirmó que el Ejecutivo enviará el lunes al Concejo un proyecto para establecer una moratoria destinada a comercios con una facturación de hasta $ 35 millones. "Son muchos, más de 7.000 en la ciudad. Según nuestros registros, hoy 4.500 comercios mantienen deudas", sostuvo.

"Escuchamos la difícil situación que atraviesa el comercio de Bahía Blanca, como ocurre con el de toda la provincia de Buenos Aires. Pero también hay que hacer hincapié en lo que sucedió acá, que no fue una situación normal y que se sumó al complejo contexto económico que atraviesa el país", explicó a su turno Dichiara, citado por La Nueva. El presidente de la Cámara de Diputados indicó que el aporte se concretó mediante un mecanismo que depende de la Presidencia del cuerpo legislativo. "Desde la Presidencia de la Cámara de Diputados enviamos un fondo de $ 300 millones que será destinado a las cámaras, para que luego sean ellas las que, de acuerdo con el procedimiento que consideren conveniente, lo distribuyan entre los comerciantes de Bahía Blanca", explicó.

Para compartir en redes







