Muerte en un gimnasio de Bahía Blanca: testigos dicen que habían advertido de los riesgos

La investigación por la muerte del abogado Roberto Juan Cafasso , ocurrida tras caer desde un entrepiso en un gimnasio de Bahía Blanca , incorporó nuevos testimonios que aportan detalles sobre la construcción de la estructura, su estado al momento del accidente y las advertencias previas vinculadas a las condiciones de seguridad. Cafasso, de 69 años y exdirector del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca hasta 2023, murió luego del accidente ocurrido mientras realizaba actividad física en la sede de Sport Club .

Según un repaso realizado por el periodista Germán Sasso en el programa Bahía Hoy , del sitio La Brújula 24 , varios testimonios coinciden en que el entrepiso no existía cuando el gimnasio fue inaugurado, el 3 de noviembre de 2025. Empleadas declararon que la estructura comenzó a construirse entre diciembre y enero, mientras que las máquinas fueron instaladas entre enero y febrero de este año .

Una profesora de Educación Física aseguró que ingresó al sector cuando aún estaba en obra y que todavía no se habían colocado las barandas. "Pregunté si iban a poner barandas en el frente del entrepiso y en la parte de atrás. Me dijeron que faltaba terminarlo", declaró ante la Fiscalía.

Otra empleada relató que, aproximadamente una semana antes del hecho, observó por primera vez qué había detrás de los banners que cubrían la parte posterior del entrepiso. "Chusmeé y vi que solamente había un cielo raso. En ese momento no pensé que podría ser peligroso, aunque ahora, sabiendo lo que pasó, claramente lo era", afirmó.

La investigación también reunió testimonios sobre caídas previas de objetos desde el entrepiso. Varios testigos coincidieron en que botellas de agua habían caído hacia la sala de musculación ubicada en la planta baja. Una recepcionista indicó que esos episodios fueron informados al encargado y que, tras un segundo incidente, respondió que ya estaba prevista la instalación de una estructura de contención.

Otra trabajadora declaró que las caídas desde el sector frontal ya habían sido advertidas y que el mismo día del accidente se realizaban tareas para colocar una protección. No obstante, los testimonios diferencian ese sector del borde posterior del entrepiso, desde donde cayó Cafasso. Aun así, una profesora sostuvo que había consultado por la colocación de barandas en ambos extremos.

Una clienta también declaró que, dos días antes de la muerte del abogado, una botella cayó en el lugar donde había estado entrenando segundos antes. Tras el reclamo les informaron que instalarían una contención para evitar nuevos incidentes.

La causa también analiza que debajo del entrepiso funcionaba un salón donde se dictaban clases de entrenamiento funcional, yoga y pilates. Una recepcionista señaló que el lugar había sido utilizado hasta unos 40 minutos antes del accidente, por lo que los investigadores evalúan el riesgo que podría haber existido para otras personas.

En paralelo, especialistas de la Universidad Tecnológica Nacional realizan las pericias solicitadas por el fiscal Cristian Aguilar para determinar las características de la estructura, su adecuación a los planos y las medidas de seguridad existentes. Además, está prevista la declaración de la exsenadora Diana Larraburu, quien habría presenciado días antes la caída de una botella desde el entrepiso y comunicado el episodio a uno de los responsables del gimnasio.

Fuente: Agencia DIB