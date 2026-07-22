miércoles 22 de julio de 2026
22 de julio de 2026 - 19:42

Tras un acuerdo con Vialidad, Bahía Blanca avanza con una obra que correspondía a Nación

Es para reparar un tramo del denominado Paso Urbano. Los trabajos abarcarán el sector comprendido entre la intersección con la Ruta Nacional 3, en la zona de El Cholo, y la rotonda de Bosque Alto.

Por Agencia DIB
Federico Susbielles, intendente de Bahía Blanca.

Federico Susbielles, intendente de Bahía Blanca.

Rodrigo García / La Nueva

La Municipalidad de Bahía Blanca avanzará con el llamado a licitación para reparar un tramo del denominado Paso Urbano luego de firmar un convenio con Vialidad Nacional que la habilita a ejecutar las obras. Los trabajos abarcarán el sector comprendido entre la intersección con la Ruta Nacional 3, en la zona de El Cholo, y la rotonda de Bosque Alto.

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Según informó el diario La Nueva, el acuerdo fue suscripto por el intendente Federico Susbielles y el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Santiago Mandolesi Burgos. Del encuentro también participaron el administrador de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy; el diputado nacional Sebastián Pareja; la senadora bonaerense Luz Bambaci y la concejala Franca Grippo.

De acuerdo con lo informado por el jefe comunal, la intervención comprenderá poco más de siete kilómetros y demandará una inversión estimada en $ 2.500 millones. El Municipio ya elaboró los pliegos técnicos y aguarda la aprobación de Vialidad Nacional para lanzar la licitación, una instancia que, según estimó Susbielles, podría concretarse durante la próxima semana o la siguiente.

La obra incluirá distintas tareas según el estado de la calzada. "Hay lugares que directamente no tienen asfalto, donde habrá que hacer una base y una carpeta asfáltica, y otros sectores donde el pavimento presenta un deterioro muy importante, con baches profundos, sobre los que también se va a intervenir", explicó el intendente.

Susbielles señaló que, si bien el mantenimiento de ese tramo corresponde al Estado nacional, el Municipio decidió asumir la ejecución de la obra debido al deterioro de la traza. "Quiero ser claro con este tema porque obviamente hay una responsabilidad del Gobierno nacional que no está cumpliendo, pero me parece que lo importante hoy para los vecinos es tener la tranquilidad de que nosotros estamos ya con el pliego listo y que, una vez que Vialidad autorice y valide el proyecto técnico, vamos a estar licitando", afirmó.

En paralelo, la obra definitiva del Paso Urbano continúa paralizada tras la interrupción de los trabajos de la empresa contratista. Según Susbielles, la neutralización del contrato deberá resolverse administrativamente en Vialidad Nacional. Además, durante la reunión se analizó el futuro de las obras estructurales en los accesos a Bahía Blanca, que no fueron incluidas en el esquema de concesiones viales del Gobierno nacional, y el Municipio solicitó autorización para impulsar una iniciativa privada que permita completar esos trabajos.

Fuente: Agencia DIB

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