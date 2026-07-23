Trump incluyó a Argentina en una nueva suba de aranceles a escala global

El presidente de Estados Unidos, Donaldo Trump, incluyó hoy a la Argentina en una nueva suba de aranceles comerciales que abarcará a 60 de sus socios comerciales, una que según la administración norteamericana está diseñada para combatir la producción de bienes utilizando trabajo forzoso.

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De acuerdo a la información oficial que distribuyó al Casa Blanca, los aranceles irán del 10 al 12,5% y a Argentina le impondrán el más bajo de esos valores.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, fue el encargado de realizar el anuncio, que se produjo cuando faltaban horas para que expiraran el viernes los aranceles temporales del 10% impuestos por el gobierno bajo la Sección 122, tras un límite legal de 150 días.

Las nuevas medidas -que entrarán en vigor desde el primer minuto del viernes, hora local- afectan a 60 países que, según la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), representan el 99,4% del comercio de Estados Unidos.

De todas formas, habrá excepciones a ciertos productos en esta nueva estrategia de la Casa Blanca para sostener su política arancelaria.

A los países que cuentan con leyes para combatir el trabajo forzoso se les aplicó un arancel del 10%, entre ellos la Argentina, que en febrero pasado rubricó con Estados Unidos un tratado recíproco de comercio e inversión que había quedado afectado por un fallo de la Corte Suprema al anular la mayoría de los aranceles globales de la Casa Blanca.

En el gobierno argentino consideraban positivo que el país haya quedado con el valor más bajo (10% de arancel), aunque aún se debe evaluar cómo quedará la tasa para los 1675 productos argentinos a los que Estados Unidos les había eliminado los aranceles en virtud del acuerdo firmado en febrero por Greer y el canciller Pablo Quirno.

Según el comunicado difundido por el USTR, de conformidad con las instrucciones específicas de Trump habrá exenciones de aranceles para materias primas que podrían provocar la falta de disponibilidad de suministro nacional; para productos que podrían causar perturbaciones en toda la economía y otros que no pueden cultivarse ni producirse en cantidades suficientes o a precios razonables en Estados Unidos, ni obtenerse de otras fuentes.

Los países que quedaron con el arancel del 10% por esta nueva medida, además de la Argentina, son Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, la India, Indonesia, Jordania, Malasia, México, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago, y el Reino Unido.

El 20 de febrero pasado, en una decisión que le propinó a Trump su mayor derrota legal desde el regreso a la Casa Blanca al socavar un emblema de su política económica, la Corte había anulado la mayoría de los amplios aranceles globales impulsados por el presidente el año pasado.

En ese momento, Trump desafió el fallo -al que calificó de “profundamente decepcionante”- al anunciar que los reemplazaría con otros instrumentos legales.

Fuente: Agencia DIB.