jueves 23 de julio de 2026
23 de julio de 2026 - 19:42

Robaron reliquias ferroviarias de más de 125 años de una histórica estación bonaerense

La Fundación Casa de la Cultura de Mariano H. Alfonzo (Pergamino) denunció la sustracción de un Palo Staff o Vía Libre y un antiguo teléfono.

Por Agencia DIB
Las piezas ferroviarias robadas en Pergamino.

Las piezas ferroviarias robadas en Pergamino.

La Opinión de Pergamino

La Fundación Casa de la Cultura de la localidad de Mariano H. Alfonzo, partido de Pergamino, denunció el robo de dos reliquias ferroviarias de más de 125 años de antigüedad que se encontraban exhibidas en el edificio donde funciona la institución. Se trata de un dispositivo conocido como Palo Staff o Vía Libre y de un antiguo teléfono, dos piezas estrechamente ligadas al desarrollo del ferrocarril en la región y consideradas de gran valor patrimonial.

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De acuerdo con el diario La Opinión, el hecho habría ocurrido durante la madrugada del martes. La desaparición de los objetos fue advertida por integrantes de la asociación. La situación generó preocupación por tratarse de elementos que forman parte de la historia de Mariano H. Alfonzo y del patrimonio ferroviario de la zona.

La Fundación funciona en el edificio de la antigua estación ferroviaria de la localidad, un espacio que conserva parte de la memoria del desarrollo del transporte en la región. Allí se preservaban distintos objetos históricos vinculados con la actividad ferroviaria, entre ellos las dos piezas robadas.

Qué es el Palo Staff o Vía Libre

Uno de los elementos sustraídos es un Palo Staff o Vía Libre, un dispositivo utilizado durante décadas para garantizar la circulación segura de los trenes en tramos de vía única, explica La Opinión. El sistema funcionaba mediante un mecanismo de autorización física. El maquinista debía portar un bastón o "staff", cuya posesión habilitaba el ingreso a un determinado tramo de la vía. Como solo existía un elemento para cada sector, el método impedía que dos formaciones circularan simultáneamente por el mismo recorrido y reducía el riesgo de accidentes.

Este mecanismo estaba integrado a un sistema de comunicación entre estaciones ferroviarias y fue una herramienta clave para organizar el tránsito de los trenes antes de la modernización de las comunicaciones.

La pieza conservada en la Fundación constituía un testimonio de esa tecnología y de una etapa fundamental en la historia del ferrocarril argentino. Con una antigüedad estimada en más de 125 años, representaba un valioso registro de los sistemas de seguridad utilizados entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX.

Difícil de recuperar

Junto con el dispositivo ferroviario también fue robado un antiguo teléfono que integraba la colección histórica del edificio. Ambos objetos permitían reconstruir parte de la evolución de las comunicaciones y del transporte ferroviario.

Más allá de su eventual valor económico, se trata de piezas difíciles de reemplazar por su antigüedad y por el significado histórico que poseen para la comunidad.

Tras detectar la sustracción, los integrantes de la Fundación realizaron la denuncia correspondiente y ahora la investigación busca establecer cómo se produjo el ingreso al inmueble, si hubo signos de acceso forzado y si existen cámaras de seguridad que permitan reconstruir los movimientos registrados en la zona durante el horario en el que ocurrió el hecho.

Tanto el Palo Staff como el antiguo teléfono podrían ser identificados por especialistas, coleccionistas o personas vinculadas con la preservación del patrimonio histórico.

Fuente: Agencia DIB

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