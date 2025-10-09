Bahía Blanca: crecen las sospechas de femicidio en las muertes de una madre y su hija

Aunque todavía no está confirmado que las muertes de Adriana Miriam Velázquez (52) y su hija, Mariana Belén Bustos (25), hayan sido resultado de un doble homicidio o femicidio , a 36 horas del descubrimiento del hecho en el barrio Thompson de Bahía Blanca las sospechas apuntan hacia esa posibilidad.

La conclusión pericial, según refleja La Nueva , no arrojó resultados concluyentes debido al estado de los cuerpos (que aparecieron en medio de un incendio -con dos focos- en su casa de Santa Fe 2.332), pero trascendió que no presentarían signos violentos visibles (al menos disparos).

De todas maneras, los investigadores quieren ser cautos en este aspecto y esperar los estudios complementarios -que van a demorar algunos días- para tratar de encontrar luz por el doble deceso, que causó conmoción en el barrio Thompson porque ambas mujeres eran muy queridas.

La causa, a cargo del fiscal Jorge Viego, tiene algunos puntos que se esclarecieron y otros que todavía no se pudieron dilucidar:

La investigación de las muertes

las víctimas

* EL DÍA DEL HECHO: hasta el momento, a partir de prueba testimonial y de otros registros, se pudo establecer que ese martes, sobre las 18.40, ingresó en la casa de Miriam un hombre robusto, con casco y una moto roja (sería alguien conocido de la mujer), que se retiró del lugar después de las 23 (en supuesta dirección a la calle 1810), minutos antes de que los vecinos detectaran el humo procedente de las habitaciones del inmueble. En medio de esa ventana de tiempo, entre las 20 y las 21, Mariana llegó a la casa en su moto, luego de visitar a una amiga en la avenida Alem al 1.500. O bien Mariana se topó con algo que no debía ver o en ese momento se desencadenó alguna situación.

* UN HOMBRE TRANQUILO: una vecina vio entrar al motociclista a la casa y otro vecino lo vio salir después de las 23 (estuvo más de 4 horas), con el casco a medio colocar y absoluta tranquilidad. "Dicen que sacó la moto, le puso el pie de apoyo, cerró la puerta de la reja y luego se retiró", comentó un lugareño. Ninguno de los dos testigos lo conocía y tampoco le prestó demasiada atención porque no despertó sospechas. Miriam (viuda) frecuentaba aplicaciones de citas y tenía parejas circunstanciales, según reconocieron varios, entre ellos familiares. No se descarta el móvil del robo, aunque no se habrían notado faltantes.

* LA MOTO DE MARIANA: el combustible extraído de la moto de Mariana Bustos habría servido para causar el incendio en la casa. El dato de interés, comentado por vecinos, es que la joven habitualmente entraba la moto al garaje y nunca lo hacía en el living, como fue encontrada. Los investigadores creen que pudo ser obligada a hacerlo o que "el motociclista" la entró, una vez reducida ella.

* TRES PLATOS: otra información que llamó la atención es que en la mesa habrían encontrado tres platos dispuestos como para la cena ¿Serían para la madre, la hija y el visitante? Se puede especular que, teniendo en cuenta el horario de ingreso del hombre (antes de las 19), la vajilla habría sido colocada tiempo más tarde, con lo cual el posible ataque a la madre no habría sido inmediato.

* DETONACIÓN: la cámara de un vecino registró (solo el audio) de una detonación a las 22.33 del martes. Algunos especularon con un disparo, pero pudo haber sido resultado de la acción del fuego (aunque se cree que se originó más tarde) o bien que haya sido de otro lugar y no de la casa de Miriam.

* "DIEGO" FUE DESCARTADO: en un primer momento se dijo que Miriam mantenía una relación esporádica con un tal "Diego", aunque esa persona se descartó de las sospechas como autor material, porque se trata de un hombre de contextura delgada y 1.65 de estatura. No coincide con la descripción del visitante.

* PERICIAS y CÁMARAS: según las primeras informaciones, el celular de la madre (está apagado) todavía no habría sido localizado (¿se lo llevaron o se quemó?). De todas maneras los peritos trabajan con las plataformas de citas para tratar de determinar los últimos contactos de Miriam. También se evalúan los registros fílmicos. En la cuadra del hecho no hay cámaras de seguridad que apunten a la calle, sí algunas en las inmediaciones y una perteneciente al CEUM, a unos 300 metros, en Thompson y 1.810, donde está el mercado de frutas y verduras.

* SIN DENUNCIAS PREVIAS: Ni Miriam ni su hija Mariana habían formulado denuncias previas que hicieran suponer alguna cuestión de amenazas o violencia. Los vecinos -que las habían adoptado casi como familia desde que hace 2 años murió David, el padre de familia- tampoco tenían conocimiento de situaciones previas de interés. Mariana había vuelto a vivir con su madre unos días antes del hecho, aunque, al parecer, por esas horas tenía previsto reanudar la relación de noviazgo con su pareja.

Encabezada por la DDI, casi toda la Policía de la ciudad actúa de manera intensa para esclarecer el caso, bajo instrucciones del fiscal Viego.