Argentina inicia las pruebas preclínicas de una vacuna contra la gripe aviar

Las pruebas preclínicas de una vacuna contra la gripe aviar H5N1 en Argentina comenzarán próximamente, lo que representa un avance estratégico en la preparación regional frente a eventuales pandemias. Según informó el laboratorio Sineregium Biotech , en pocos días, un equipo científico comenzará esa etapa de ensayos de laboratorio que son la antesala de las pruebas en seres humanos.

La investigación se está ejecutando en una colaboración de Sinergium Biotech y el Laboratorio de Inmunotecnología de Ácido Nucleico, LITAN, de la Universidad de Buenos Aires -CONICET. Los estudios cuentan además con el respaldo de la Coalición para la Innovación en Preparación ante Epidemias (CEPI), que aporta una financiación de un millón de dólares, y el apoyo técnico de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Diseñada como una plataforma flexible y “plug-and-play”, esta tecnología de ARNm, si resulta exitosa, también podría desarrollarse para otros virus emergentes más allá del H5N1 que representan amenazas para la región. Por lo tanto, el proyecto apoya la misión de CEPI, respaldada por el G7 y el G20, de desarrollar vacunas contra una nueva “Enfermedad X” - un término utilizado para referirse a un patógeno desconocido con potencial pandémico- dentro de los 100 días del descubrimiento viral y detener los brotes antes de que se conviertan en una pandemia.

Desde 2021, la OMS incluyó a Sinergium Biotech entre los quince centros globales designados para participar en su Programa de Transferencia de Tecnología de ARNm y el Medicines Patent Pool (MPP). El laboratorio argentino, cuya planta está ubicada en la localidad bonaerense de Garín , es el único, dentro de este programa mundial, enfocado específicamente en el desarrollo de una vacuna contra la influenza H5N1.

¿Qué es la Influenza aviar?

En tanto, toda la región de las Américas, ha registrado brotes recientes del virus de gripe aviar, que ahora está ampliamente extendido en aves de corral y silvestres a nivel mundial. También se ha detectado en varias especies de mamíferos marinos, en las costas australes, y en casos humanos esporádicos, poco frecuentes, vinculados a la exposición directa, lo que subraya su potencial para desencadenar una futura pandemia.

La influenza aviar tipo A es una enfermedad altamente infecciosa, producida por un virus de la familia Orthomyxoviridae.

De la gran cantidad de familias de aves, son especialmente susceptibles a la infección las gallinas, pavos, codornices, faisanes, así como también especies acuáticas, como patos, gansos, flamencos y cisnes. La influenza aviar puede clasificarse en dos categorías, según la gravedad de la enfermedad:

Influenza aviar de baja patogenicidad (IABP) , que – típicamente - causa leves o ningún signo clínico;

, que – típicamente - causa leves o ningún signo clínico; Influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP), que puede causar signos clínicos graves y, potencialmente, altos índices de mortalidad (hasta un 90 o 100% de las aves de un lote).

Los virus de la influenza aviar tienen una gran capacidad de mutación, son altamente contagiosos y se encuentran ampliamente distribuidos entre las aves silvestres acuáticas y limícolas. En este sentido, la IAAP puede propagarse rápidamente, causando un alto impacto en la industria avícola y el cierre de mercados externos, debido a restricciones sanitarias.

Cabe mencionar que la influenza aviar es una enfermedad zoonótica y de importancia en la salud pública. La mayoría de los pocos casos registrados en personas son autolimitantes y no está comprobada la transmisión horizontal (de humano a humano). Suelen ser cuadros respiratorios leves o una conjuntivitis, aunque en menor medida pueden generarse signos clínicos graves o incluso la muerte.

gripe aviar corral

Formas de transmisión

Existen varios factores que pueden contribuir a la diseminación del virus de la IA, tales como el comercio ilegal de las aves (sin garantías sanitarias ni trazabilidad) y las migraciones de las especies silvestres infectadas.

En las aves, el virus se elimina a través de las heces y las secreciones respiratorias, motivo por el cual la enfermedad puede diseminarse de un establecimiento a otro través de vehículos, equipos de protección individual, elementos y/o herramientas de trabajo.

Otra de las vías de transmisión del virus es por medio el contacto directo con las secreciones de las aves infectadas o indirecto, a través de los piensos y el agua contaminada. Debido a su naturaleza resistente, el virus de IA tiene la capacidad de sobrevivir en el medio ambiente durante largos períodos y a muy bajas temperaturas.

Síntomas en aves

Falta de apetito y descoordinación.

Plumaje erizado.

Respiración dificultosa, con secreciones nasales.

Diarrea.

Menor producción de huevos, con cáscara blanda o deforme.

Hinchazón de cabeza y color azulado de cresta, barbillas y patas.

Postración y muerte.

La notificación temprana y la atención inmediata, así como las medidas de bioseguridad, son pilares fundamentales de la estrategia de prevención y contención que lleva adelante el Senasa, con la colaboración permanente del sector productivo y toda la comunidad.

Cualquier persona puede notificar al Senasa si identifica mortandad, signos nerviosos, digestivos y/o respiratorios en aves silvestres o de corral, ya sea personalmente o por teléfono, por Whatsapp al 11 5700 5704, o escribiendo un correo electrónico a [email protected].

Fuente: Agencia DIB