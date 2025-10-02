Afirman que una mujer que figuraba como fusilada durante la dictadura de chilena vive en Miramar

Una noticia inesperada generó revuelo y polémica en Chile : una investigación periodística asegura que una mujer que figuraba en la lista de las personas asesinadas y desaparecidas durante la dictadura de Augusto Pinochet estaría viva, radicada en Argentina , en la localidad bonaerense de Miramar . No obstante, si bien la persona fue contactada, no quiso hablar con Chilevisión, el medio que presentó el caso.

Bernarda Rosalba Vera Contardo fue desaparecida y declarada muerta en Chile por fusilamiento en 1973, durante la dictadura de Augusto Pinochet, que gobernó entre 1973 y 1990. Sin embargo, en estas últimas semanas su caso dio un importante giro y el vecino país investiga si una mujer que vive actualmente en Miramar, es en realidad la misma persona.

La investigación se lleva adelante dentro del Plan Nacional de Búsqueda Verdad y Justicia , impulsado por el presidente chileno Gabriel Boric en 2023, con el objetivo de reconstruir las trayectorias de las 1.469 personas desaparecidas durante aquel período marcado por violaciones a los derechos humanos y desapariciones forzadas.

De acuerdo a la reconstrucción de la historia, Bernarda Vera fue vista por última vez en octubre de 1973. Tenía 27 años, una hija al cuidado de sus padres, ejercía como docente de educación básica y militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), uno de los grupos más perseguidos por la dictadura. Según datos del Ministerio de Justicia chileno, la joven fue detenida y ejecutada por efectivos militares en la comuna de Panguipulli, Región de Los Lagos.

Conocida entonces por su apodo “Anita”, Bernarda figura en los archivos del Museo de la Memoria como fusilada en el Puente Toltén el 10 de octubre de 1973. A su vez, en el Informe Rettig aparece consignada como detenida y desaparecida ese mismo día.

Ahora, tras presentarse la investigación en el canal Chilevisión, se especula con que Vera estaría viva en Argentina, tendría 79 años y estaría radicada en la ciudad costera de Miramar.

Embed | El inédito caso de Bernarda Vera, ex militante del Movimiento Izquierda Revolucionario, que figura como detenida y ejecutada desde 1973 pero que ahora se descubrió que está viva y viviendo en Argentina. pic.twitter.com/aBxIaHEQhr — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 30, 2025

Los periodistas revelaron que la mujer que contactaron pero que no dio declaraciones tiene un DNI argentino con una fecha de nacimiento coincidente en día y mes con la de Bernarda Vera, pero con una diferencia en el año. En el documento figura que nació el 4 de febrero de 1949, siendo que, de acuerdo a los registros chilenos, es del año 1946.

El trabajo de Chilevisión da cuenta de un libro publicado por el exmilitante del MIR José Manuel Bravo Aguilera llamado “De Carranco a Carrán: las tomas que cambiaron la historia”. En el texto, relató cómo escapó a la Argentina junto a un grupo que era perseguido por militares. Indicó que sobrevivieron en los bosques y lograron cruzar hasta el país; también dijo que la profesora de 27 años formó parte de esa travesía.

Además, el canal de televisión menciona la biografía de Svante Grände, un sueco que militaba en el MIR y que escribió el libro “Y lo llamaron Julio. Vida de Svante Grände”. En ese texto, el autor contó que lideró a un grupo para escapar desde Chile a la Argentina e incluyó a una entrevistada: “Anita”.

Anita _Vera_Chile Bernarda Rosalba Vera Contardo, alias "Anita", estaría radicada en la ciudad bonaerense de Miramar. (https://www.emol.com/)

"No hay certeza"

La repercusión que alcanzó el tema generó que el gobierno de Gabriel Boric saliera a dar explicaciones. En primer término, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, indicó que si bien se dio curso a una investigación, no tienen "la certeza de que la persona que actualmente se encuentra en Argentina sea efectivamente Bernarda Vera”.

“Lo que tenemos son antecedentes que se han ido recopilando, que el Estado de Chile ha obtenido y que le han sido entregados a partir del gobierno sueco, los cuales permiten seguir orientando la investigación para verificar si la persona que se encuentra allí es efectivamente Vera”, agregó en declaraciones a la CNN de Chile. La referencia a la nación europea se debe a que después de su llegada a Argentina a través de un paso cordillerano, Vera se habría exiliado en Suecia para luego regresar a suelo argentino.

En tanto, el caso abrió una fuerte polémica en el arco político opositor chileno y no tardaron en llegar las críticas hacia la administración de Boric. En particular, los cuestionamientos se centraron en la pensión que recibe la familia de Vera, tal como ocurre con todos aquellos familiares de las víctimas de la dictadura.