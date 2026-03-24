24 de marzo: movilizaciones en todo el interior bonaerense por los 50 años del Golpe

La concentración por el 50º aniversario del Golpe de Estado se replicó en distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires .

A 50 años del Golpe de 1976, el Episcopado dice "'nunca más' a la violencia de la dictadura"

Bajo el lema "50 no son cuento", decenas de miles de personas colmaron las calles de Mar del Plata . Participaron organismos de Derechos Humanos, agrupaciones sociales y políticas, centrales sindicales, estudiantes y vecinos autoconvocados, según el sitio 0223.com.ar . Al finalizar la marcha, se llevó a cabo un festival artístico bajo la consigna “Si hay que esperar la esperanza, más vale esperar cantando”.

En Necochea , con la participación de numerosas personas se realizó el acto en la plaza Dardo Rocha. A 50 años del Golpe, la Comisión por la Memoria Militante y distintas organizaciones sociales impulsaron una propuesta que incluía no solo el acto con discursos y la marcha, sino también una feria de la economía popular, muestras y la presentación de distintos artistas, de acuerdo con Ecos Diarios . En uno de los momentos más representativos, los manifestantes levantaron sus pañuelos blancos intervenidos artísticamente, símbolo de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo.

En Bahía Blanca , miles de personas se movilizaron por las calles del centro de la ciudad. La marcha partió desde Plaza Rivadavia y recorrió distintas arterias céntricas en una convocatoria masiva que reunió a organizaciones políticas, sociales, gremiales y de Derechos Humanos, junto a vecinos y militantes. El acto principal se desarrolló en las escalinatas del Teatro Municipal, donde se concentraron los manifestantes y se renovaron los pedidos de justicia por cada una de las víctimas del terrorismo de Estado, consignó el sitio La Nueva .

En Tres Arroyos, vecinos de la ciudad unieron las plazas San Martín y de la Memoria para luego participar de un acto. El acto, como es habitual, se concretó en la Plaza de la Memoria y el documento contó con la adhesión de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, nodo local de la Red por la Identidad, Comisión Provincial por la Memoria, Biblioteca Popular José Ingenieros y Centro Cultural La Casona, Asociación Encuentro Indígena, Asamblea Feminista, Autoconvocados, Programa Jóvenes y Memoria y Agrupación La Patria es el Otro, consigna La Voz del Pueblo.

24 de Marzo en Tres Arroyos El 24 de marzo en las calles de Tres Arroyos. La Voz del Pueblo

En Tandil, tras la vigilia realizada el lunes, la movilización partía desde el Murallón del Lago del Fuerte hacia la Plaza Independencia, con la participación también de organizaciones de Derechos Humanos, familiares de desaparecidos, representantes de la Universidad Nacional del Centro (Unicen), entidades locales y vecinos en general. La convocatoria retomaba el recorrido de una marcha histórica realizada en 1996, hace 30 años, de la cual surgió el espacio Memoria por la Vida en Democracia, destaca El Eco de Tandil.

En el norte de la provincia, en San Nicolás de los Arroyos la Mesa de la Memoria por la Justicia convocó a una jornada conmemorativa que incluyó una marcha y un acto central. La actividad comenzó a las 15.30 con la concentración en Plaza Mitre, desde allí la movilización avanzó hacia la Plaza de los Inmigrantes, en la intersección de avenida Alberdi y Guardia Nacional. A las 16.30 se inició el acto central, que incluyó distintas intervenciones artísticas y musicales, dio cuente diario El Norte.

24 de Marzo en San Nicolás San Nicolás también recordó los 50 años del Golpe. El Norte

En Olavarría, como suele suceder cada 24 de marzo, el Concejo Deliberante llevó a cabo una sesión especial en el Espacio de Memoria Monte Pelloni. La misma comenzó con el izamiento de la bandera argentina por parte de Carmeli Vinci, detenido durante la última dictadura, de acuerdo con Infoeme.

Otros conmemoraciones y vigilias

En algunas ciudades bonaerenses hubo conmemoraciones durante la mañana, tal el caso de Luján. En la Plazoleta de los Derechos Humanos se llevó a cabo el acto central, ya que se cumplieron 50 años “del golpe genocida que desapareció a 30.000 compañeras y compañeros”, tal como calificaron desde la Comisión de Familiares y Amigos de Detenidos y Desaparecidos de Luján, según El Civismo.

A su vez, la comunidad de Cañuelas llevó adelante una nutrida agenda de actividades, en una jornada que convocó a autoridades, instituciones educativas y vecinos, de acuerdo con El Ciudadano.

Y en Bolívar el acto conmemorativo se también realizó durante la mañana. La actividad tuvo lugar frente al Monolito de la Memoria, ubicado frente a la Escuela de Educación Secundaria N° 4, espacio que recuerda a los desaparecidos bolivarenses, informó La Mañana.

En tanto, tal como informó la Agencia DIB, en muchas ciudades se realizó una vigilia el día lunes, tal como sucedió en La Plata. Allí miles de personas participaron de una movilización unificada, organizada por todos los sectores militantes de los derechos humanos. En Plaza Moreno, centro de la capital bonaerense, hubo una masiva concentración y, en Plaza San Martín, una original intervención artística y solidaria impulsada por la agrupación HIJOS. “'¿Dónde están? Lxs hacemos presentes' es una acción poética y política que homenajea a las y los detenidos desaparecidos de nuestra región", expresaron. En ese marco, cientos de pares de zapatos en fila cubrieron la plaza, representando a las personas que aún están desaparecidas.

Fuente: Agencia DIB