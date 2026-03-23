lunes 23 de marzo de 2026
23 de marzo de 2026 - 19:34

La Plata: masiva movilización a 50 años del inicio de la última dictadura militar

La capital bonaerense conmemoró los 50 años del inicio de la última dictadura militar en la víspera de la marcha y movilización central por la democracia y los derechos humanos que se realizará el martes en la Plaza de Mayo.

Por Agencia DIB
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Este lunes, en la víspera del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia y a 50 años del inicio de la última dictadura militar que vivió el país, miles de personas participaron en la ciudad de La Plata de una movilización unificada, organizada por todos los sectores militantes de los derechos humanos.

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En Plaza Moreno, centro de la capital bonaerense, hubo una masiva concentración y, en Plaza San Martín, una original intervención artística y solidaria impulsada por la agrupación H.I.J.O.S. “'¿Dónde están? Lxs hacemos presentes' es una acción poética y política que homenajea a las y los detenidos desaparecidos de nuestra región", expresaron. En ese marco, cientos de pares de zapatos en fila cubrieron la plaza, representando a las personas que aún están desaparecidas. Tras la acción urbana, el calzado será donados a barrios vulnerables, recuperando el pulso de una época, en la que la mayoría de los jóvenes sostenía la utopía de un mundo más humano e igualitario.

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La convocatoria mostró carteles y banderas con los lemas que sostienen el pedido de Memoria, Verdad y Justicia; el reconocimiento de los 30.400 desaparecidos; y la necesidad de continuar con los juicios a los genocidas y condenar cualquier intento de indulto, sin olvido ni perdón.

Agrupaciones universitarias, de estudiantes secundarios, organismos de derechos humanos, partidos políticos, funcionarios bonaerenses y municipales y gente de a pie se acercaron a la movilización que recorrió las calles platenses para ser parte de un ejercicio de la memoria histórica y colectiva, en territorio, que sentencia el nunca más a un período tan oscuro.

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