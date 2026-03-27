viernes 27 de marzo de 2026
27 de marzo de 2026 - 16:04

YPF: Milei dará una cadena nacional luego del fallo de la Justicia de EE.UU. a favor de la Argentina

La grabación será difundida cerca de las 19, y Se espera que Milei capitalice a su favor el fallo de la Justicia estadounidense y vuelva a fustigar al kirchnerismo y, especialmente, al gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Por Agencia DIB
El presidente Javier Milei participó del acto por los 34 años del atentado a la embajada de Israel.

El presidente Javier Milei participó del acto por los 34 años del atentado a la embajada de Israel.

El presidente Javier Milei hablará en cadena nacional luego del fallo de la Justicia de EE.UU. que benefició a la Argentina en el caso YPF. La grabación del mensaje se difundirá antes del partido de la Selección Argentina de Fútbol Masculino contra Mauritania, previsto para las 20.15. Se espera que Milei capitalice a su favor el fallo de la Justicia estadounidense y vuelva a fustigar al kirchnerismo y, especialmente, al gobernador bonaerense Axel Kicillof.

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Tras conocerse el resultado del fallo, el mandatario celebró y se adjudicó una presunta gestión en el caso: “Le hemos ganado a Budford Capital en Estados Unidos, hemos logrado que Argentina tenga que evitar el pago de 18.000 millones de dólares”, expresó Milei tras agradecerles a los abogados y a la Procuración. Y sumó, subiendo el tono: “Tuvimos que venir a arreglar las cagadas (sic.) que hizo el inútil, imbécil, incompetente de (Axel) Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner”.

Lo cierto es que la cadena nacional buscará reafirmar como propia la decisión de un tribunal de Justicia extranjero, con ánimo de reafirmar el rumbo de la gestión libertaria y sacar del foco mediático al cuestionado jefe de Gabinete y hombre del núcleo duro del Ejecutivo, Manuel Adorni.

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