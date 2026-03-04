Uruguay y el municipio de Esteban Echeverría, con una agenda común

Durante el encuentro del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), realizado en la Ciudad de Buenos Aires, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray se reunió con el presidente de la República Oriental del Uruguay, Yamandú Orsi.

“Las relaciones entre nuestros países resultan estratégicas para consolidar una agenda común de desarrollo, integración productiva y fortalecimiento institucional en la región” , afirmó Gray.

El intendente de Esteban Echeverría, también vicepresidente de Mercociudades , compartió comisiones de trabajo con el actual presidente de Uruguay. “Desde hace muchos años compartimos una visión y sostenemos el compromiso con la cooperación entre los gobiernos locales y nacionales”.

El Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICYP) es uno de los organismos empresariales más influyentes y tradicionales de Argentina y del continente. La actual presidenta es Bettina Bulgheroni.

Fernando Gray, en un rol clave

Mercociudades es la red de gobiernos locales más importante de Sudamérica. Fundado en 1995, fue creado para dar voz a las ciudades dentro del proceso de integración regional de MERCOSUR, desplazando el enfoque de intereses puramente nacionales o comerciales hacia agendas locales y ciudadanas. Fernando Gray es el actual vicepresidente.

Actualmente representa a 414 ciudades de 12 países (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Chile, Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador), alcanzando a más de 120 millones de personas.

