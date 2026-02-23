lunes 23 de febrero de 2026
23 de febrero de 2026 - 13:43

Un sector de estatales y otros sindicatos pararán 36 horas contra la reforma laboral

La protesta de ATE, las CTA y otros gremios se anuncia en medio del avance legislativo que se retomaría este viernes en el Senado.

Por Agencia DIB
Los estatales de marcha.

Los estatales de marcha.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y más de 100 sindicatos confirmaron que llevarán adelante un nuevo paro nacional: será de 24 horas con 12 horas de movilización para este viernes, día previsto para el debate de la reforma laboral en el Senado.

Más noticias
Trabajadores estatales en una protesta.

El Gobierno busca desalentar el paro y descontará el día de los que adhieran
Controladores aéreos anunciaron paros escalonados.

Controladores aéreos lanzan paros escalonados y anticipan demoras en todos los vuelos

ATE, que se plegó el jueves pasado al paro general de la CGT, anunció que profundizará su plan de lucha luego de denunciar que el Gobierno amenazó a los trabajadores de la administración pública nacional con no pagar parte de sus sueldos de febrero.

De esta forma, de concretarse la medida de fuerza, impactará en la administración pública provincial con el cese de actividades en varias oficinas.

En ese sentido, Rodolfo Aguiar, secretario General de ATE Nacional, informó un paro de 36 horas con movilización, enmarcado dentro del Frente de Sindicatos Unidos (FreSu), que integra junto a más de 100 organizaciones. Las dos CTA forman parte de este espacio.

“Al congelamiento salarial de la administración pública, ahora se le suma una medida inédita que no tiene precedentes y es la de dejar de pagar parte de los sueldos, aplicar directamente una rebaja privando a los trabajadores del cobro de adicionales tales como el premio estímulo a la asistencia y otros. El Gobierno decidió clausurar la paritaria. Enfrentamos una clara práctica desleal y mala fe en las negociaciones al no retomar el cuarto intermedio que se acordó el pasado 26 de diciembre”, señaló Aguiar.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

El Gobierno busca desalentar el paro y descontará el día de los que adhieran

Controladores aéreos lanzan paros escalonados y anticipan demoras en todos los vuelos

Una pelea irresuelta en el Senado que actualiza la interna sin fin en el peronismo

"Les va a costar": irónica respuesta de Bullrich a la amenaza K de derogar la reforma laboral

Distanciada de Milei, Villarruel recibió a la Iglesia para hablar de la baja de edad de imputabilidad

Domingo Cavallo le sugirió a Milei la "convertibilidad del peso" y liberar el dólar

El explosivo en la Escuela de Gendarmería estaba dirigido a un exdirector de la institución

Diputados libertarios piden la expulsión de la cristinista Carignano por "cometer actos de sabotaje ilegales"

Abad juntó a su tropa en Mar del Plata y pidió "una UCR valiente para competir por la Provincia"

Un juez de la Corte bonaerense reclamó por la integración del Tribunal

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Los cinco colectivos que el fuego destruyó en Luján.

Luján: cinco colectivos de la empresa 11 de Junio fueron destruidos por el fuego