sábado 28 de marzo de 2026
28 de marzo de 2026 - 19:34

Un ministro de Kicillof tildó de "perturbado mental" a Milei por su reacción sobre el fallo YPF

Carlos Bianco dijo que el Presidente intentó "obtener una ventaja política". Milei había calificado al Gobernador de "imbécil".

Diarios Bonaerenses | Andrés Lavaselli
Por Andrés Lavaselli
El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco.&nbsp;

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco. 

La Voz del Pueblo.
Carlos Bianco Mar del Plata

El día después del histórico fallo de la justicia de Estados Unidos en favor de la Argentina por la expropiación de YPF, que le evita al país pagar más de 16.000 millones de dólares, el ministro de Gobierno bonaerense Carlos Bianco calificó de "perturbado mental" a Javier Milei y lo acusó de querer obtener "una ventaja política" al cuestionar a Axel Kicillof.

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"Es una gran noticia para la Argentina (…) Ahora, el perturbado mental del Presidente en vez de festejar esto salió a echar culpas y a tratar de establecer un relato donde él queda como quien hizo las cosas bien y el resto mal", lanzó Bianco contra el mandatario. En una entrevista, el funcionario dijo que "lo único que hizo este Gobierno fue continuar con la línea de defensa que se había establecido desde que el juicio empezó".

Bianco fue enfático en su defensa del proceso de expropiación al insistir, como hizo Kicillof en las últimas horas, que "la nacionalización del 51% de YPF se hizo de acuerdo a la constitución y a las leyes de expropiación vigentes en la Argentina y estaba bien hecha, y es lo que dijo la segunda instancia" de la justicia de Estados Unidos.

La intervención de Bianco, el funcionario más cercano a Kicillof, fue la respuesta a las críticas que el Presidente lanzó contra el gobernador apenas se conoció el fallo en favor de la Argentina, en las que Milei había insultado a Kicillof, al que tildó de “imbécil”, un trato que no es la primera vez que le dispensa.

Milei se enteró del fallo minutos antes de participar en la inauguración del centro de formación de Capital Humano. Cuando subió al escenario para dar un discurso, celebró la noticia y enseguida apuntó contra Kicillof y Cristina Kirchner. "Lo voy a decir al estilo Milei: tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil, imbécil, incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner", disparó el jefe del Estado.

Fuente: Agencia DIB.

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