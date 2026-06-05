Conmoción en el rock argentino: murió el Indio Solari, líder legendario de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota

A los 77 años, falleció Carlos Alberto "Indio" Solari, líder emblemático de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado . Padecía de mal de Parkinson hace 10 años.

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El cantante, conocido por su bajo perfil y su esquiva relación con los medios tradicionales, murió en su domicilio de Parque Leloir , en la localidad bonaerense de Ituzaingó . Su última aparición pública fue en enero pasado, través de un mensaje cuando recibió en Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires .

La UFI 2 de Ituzaingó inició actuaciones por "Averiguación causales de muerte" , como sucede cada vez que alguien fallece fuera del ámbito hospitalario. El protocolo indica que debería realizarse una autopsia.

La influencia de Solari se extendió mucho más allá de la música y se convirtió en un referente de la contracultura, además de uno de los personajes más enigmáticos del arte argentino de las últimas décadas. Para muchos, su voz y el uso muy particular de metáforas en sus letras lo convirtieron en una figura central dentro de la música popular argentina.

Los Redonditos

Solari y Eduardo “Skay” Beilinson fundaron Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en 1975 en la ciudad de La Plata. Desde sus primeros pasos la banda estableció una estética propia, tanto en lo musical como en su modo de relacionarse con el público.

La independencia artística y la distancia respecto de los grandes medios marcaron a fuego el recorrido de la banda, que editó nueve álbumes de estudio hasta su disolución en 2001. La discografía comienza con “Gulp!” (1985) y sigue con “Oktubre” (1986), “Un baión para el ojo idiota” (1988) y “Bang! ¡Bang!!... Estás liquidado” (1989). Ya en los años ’90, lanzaron “La mosca y la sopa” (1991) y el doble “Lobo suelto, cordero atado” (1993). Con “Luzbelito” (1996) empezó la experimentación con sonidos electrónicos, que siguió en “Último bondi a Finisterre” (1998) y “Momo Sampler” (2000), último álbum de estudio.

Embed - LOS REDONDOS - RECITAL EN VIVO ESTADIO HURACAN (17-12-1994)

Los Fundamentalistas

La separación de Los Redondos (nombre con el que se llamaba popularmente a la banda) en 2001 supuso un punto de inflexión en la carrera de Solari. En 2004 que presentó el primer álbum de su nueva etapa, con su nuevo combo llamado Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Se trata de “El tesoro de los inocentes (Bingo Fuel)”. Siguieron “Porco Rex” en 2007, “El perfume de la tempestad” en 2010 y “Pajaritos, bravos muchachitos” en 2013. El último trabajo de estudio, “El ruiseñor, el amor y la muerte”, vio la luz en 2018.

Durante esta etapa, Solari mantuvo una relación intensa con su público, que lo acompañó fielmente en cada presentación.

Los recitales del Indio con los Fundamentalistas son notables por su masividad. Tuvieron lugar, en su mayoría, en la provincia de Buenos Aires y los fanáticos los llamaban “misas”, en el sentido de rituales. Estos seguidores solían desplazarse a cualquier lugar donde el Indio cantara, con lo que provocaban una especie de “invasión” de la localidad.

Comenzaron en La Plata en 2005, mismo año en el que también se presentaron en Montevideo, Uruguay.

Entre 2008 y 2010, la presentación de “Porco Rex” incluyó recitales en Tandil y La Plata (PBA), y también en Jesús María (Córdoba), La Punta (San Luis), y Salta.

Embed - Indio en Concierto - Estadio Único de La Plata [2008] - Completo en Full HD

Con “El perfume de la tempestad” salieron de gira por Tandil y Junín (PBA), repitieron en Salta y agregaron San Martín (Mendoza).

Su último disco los llevó a Gualeguaychú (Entre Ríos), repitieron Mendoza y Tandil, y terminaron en el tristemente célebre recital de 2017 en Olavarría, en el que hubo dos fallecidos y múltiples heridos por desbordes del público.

Luego de este concierto, Carlos Solari se volcó al trabajo en estudio y a la publicación de libros, mientras su salud comenzó a ocupar un lugar central en su vida pública.

Y en 2020, recurrió a las técnicas holográficas para ofrecer un concierto virtual.

El Parkinson

En marzo de 2016, Indio Solari confirmó públicamente que padecía la enfermedad de Parkinson, en un gesto que sorprendió y conmovió a sus seguidores. El anuncio se produjo durante un recital en Tandil, donde expresó ante la multitud: “El Parkinson me anda pisando los talones”.

Desde ese momento, la enfermedad se volvió parte de su narrativa pública, y Solari no dudó en hablar abiertamente sobre su experiencia.

El avance del Parkinson lo obligó a tomar distancia de los escenarios. En 2023, confirmó su retiro definitivo de las presentaciones en vivo debido a la progresión de la enfermedad.

Fuente: Agencia DIB