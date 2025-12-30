martes 30 de diciembre de 2025
30 de diciembre de 2025 - 11:43

Tras el escándalo por las presuntas coimas en discapacidad, el Gobierno anunció que disolverá la ANDIS

Sus atribuciones pasarán al Ministerio de Salud, como afirmó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. No se cortarán ni eliminarán prestaciones.

Por Agencia DIB
El Gobierno anunció que disolverá la Agencia Nacional de Discapacidad.

El Gobierno anunció que disolverá la Agencia Nacional de Discapacidad.

Tras el escándalo a raíz de la filtración de los audios del exfuncionario Diego Spagnuolo, el Gobierno finalmente concretó la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y traspasó sus atribuciones al Ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones. Eso sí: aseguraron que no se cortarán ni se eliminarán prestaciones.

Más noticias
Otro escándalo en la ANDIS.

El Gobierno detectó 178 mil certificados de discapacidad a nombre de fallecidos que continúan activos
Axel Kicillof junto a dirigentes de las CTA. 

Kicillof recibió a sindicatos y volvió a rechazar la reforma laboral de Milei

La decisión se maduraba desde la detección de irregularidades en la agencia que conducía el exabogado del presidente Javier Milei.

Este martes el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció su cierre. “La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud”, anunció Adorni desde la sala de conferencias.

“Descontrol administrativo”

El exvocero remarcó: “La agencia se creó en 2017 como un organismo descentralizado que tenía como objetivo coordinar las políticas públicas en discapacidad. Sin embargo, durante años y fruto de la autonomía administrativa que gozaba este tipo de organización, acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”.

Para Adorni, la situación “provocó irregularidades, como personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, pensiones otorgadas sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios, como la Fundación METAS, que decía brindar clases de apoyo escolar, pero en sus instalaciones solo había una vivienda precaria, sin agua, electricidad, inmobiliario”.

Transparencia

“Solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores. Al formar parte del Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades”, sentenció el funcionario, y completó: “Se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones. Además, se van a eliminar 16 cargos políticos, lo que implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica”.

Por su parte, aclaró: “Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni nada por el estilo. Esto lo aclaro, porque en virtud de evitar que alguien cometa algún error contando la información alejada de la realidad o de lo que realmente es, repito: esto no implica que se corte absolutamente ninguna prestación”.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

El Gobierno detectó 178 mil certificados de discapacidad a nombre de fallecidos que continúan activos

Kicillof recibió a sindicatos y volvió a rechazar la reforma laboral de Milei

La Fraternidad denunció que los trenes desde Buenos Aires a Córdoba y Tucumán ya no volverán a circular

"Lenta recuperación": Cristina seguirá internada en el Sanatorio Otamendi, a más de una semana de la operación

María Eugenia Vidal vuelve al sector privado: "Emprendiendo y aportando a mi país desde otro lugar"

La Provincia insistirá en 2026 con la reelección indefinida de intendentes

Bianco criticó el "ajuste" de Milei y denunció que Nación le debe $15 billones

Concluye el estabilizado de la Ruta Provincial Nº20, vital para la actividad rural

Allanan al titular del Servicio Penitenciario Federal por comida en mal estado y cartelización en Ezeiza

Kicillof quiere cambiar de tema, pero las peleas pendientes no lo dejan

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Axel Kicillof junto a dirigentes de las CTA. 

Kicillof recibió a sindicatos y volvió a rechazar la reforma laboral de Milei

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El calendario de enero de este año, sin cambios. 

Provincia no repite esquema y sus empleados trabajarán el día después de año nuevo