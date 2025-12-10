Situación inédita: Mar del Plata, una ciudad con dos intendentes

General Pueyrredon atraviesa desde este miércoles una situación política inédita: Agustín Neme asumió como intendente interino luego de que Guillermo Montenegro pidiera una licencia sin fecha de finalización. Aunque ya ejerce como senador provincial, Montenegro decidió conservar la titularidad del cargo de jefe comunal, lo que habilita su regreso en cualquier momento hasta el final de su mandato, el 9 de diciembre de 2027. En síntesis, desde hoy Mar del Plata tiene dos intendentes.

Fin de semana largo: se movilizaron 1,4 millones de turistas, pero las estadías son cada vez más cortas

La ANMAT ordenó retirar del mercado productos de limpieza de la marca Marclean

El cambio se activa por lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, que establece que la sucesión del intendente recae en el primer concejal de la lista por la que fue electo. Neme ocupaba ese lugar en la boleta de Juntos por el Cambio que, en 2023, llevó a Montenegro a su reelección.

La asunción interina se produce tras el juramento de Montenegro como senador provincial por la Quinta Sección, rol para el que fue elegido en las legislativas del 7 de septiembre.

La licencia solicitada introduce un matiz singular: no se trata de una renuncia, sino de una delegación transitoria del mando. De esta forma, el exintendente mantiene su influencia política y la posibilidad de reinstalarse en el Ejecutivo municipal si decide competir nuevamente en 2027, donde la visibilidad de la gestión local pesa más que una banca en un Senado dominado por el peronismo.

Reconfiguración

El desembarco de Neme se da en medio de una reconfiguración del Gobierno municipal tras el acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza.

Como señal de ese entendimiento, el libertario Emiliano Recalt fue elegido presidente del Concejo Deliberante y se anticipan más movimientos en áreas clave del Ejecutivo.

La UCR en duda

El nuevo esquema también deja interrogantes sobre la posición del radicalismo, que se presentó en soledad en las últimas elecciones bajo el sello Nuevos Aires.

De hecho, en la línea sucesoria de Neme aparece en primer término la dirigente radical Marianela Romero, segunda en la lista de Juntos por el Cambio en 2023.

Fuente: Agencia DIB