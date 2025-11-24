lunes 24 de noviembre de 2025
24 de noviembre de 2025 - 13:20

Sileoni deja Educación y Kicillof nombró a Flavia Terigi, rectora de una universidad pública

Presentó su dimisión por “motivos personales”. El gobernador envía la propuesta de rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento a la Legislatura.

Por Agencia DIB
Flavia Terigi, la elegida para Educación.&nbsp;

Flavia Terigi, la elegida para Educación. 

El director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, presentó la renuncia a su cargo “por motivos personales” y el gobernador Axel Kicillof decidió nombrar en su lugar a la pedagoga y rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Flavia Terigi.

Más noticias
Las consecuencias de las inundaciones en la provincia de Buenos Aires. 

Obras del Salado: productores le exigen a Nación la reactivación plena de un tramo
Los trabajos en la Ruta del Cereal. 

Kicillof destacó los avances de la Ruta del Cereal, clave para la producción agropecuaria

Ante la renuncia, y porque así es el procedimiento, Kicillof enviará el miércoles el pliego a la Legislatura bonaerense para la designación de Terigi, quien durante el conflicto universitario con el Gobierno de Javier Milei, tuvo un alto perfil y participó de las protestas.

La futura funcionaria, que en los hechos tiene rango de ministra, es pedagoga (Universidad de Buenos Aires), magíster en Ciencias Sociales (FLACSO), doctora en Psicología (Universidad Autónoma de Madrid) y profesora para la Enseñanza Primaria (Escuela Normal Superior N° 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Además, es rectora desde agosto de 2022 de la Universidad Nacional de General Sarmiento, y también profesora titular regular de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Por último, integra el Consejo Nacional de la Calidad de la Educación, órgano creado por la Ley de Educación Nacional (Ley 26206), como representante del campo académico.

Por qué se fue Alberto Sileoni

La novedad del alejamiento del hasta ahora ministro fue confirmada por la administración provincial en un comunicado, en el que destacó que “Sileoni agradeció al Gobernador la oportunidad y el honor que me ha conferido de estar al frente del sistema educativo bonaerense, así como también la decisión de ubicar a la educación en el centro de su gestión de gobierno”.

“Transformaciones curriculares, presencia territorial, cercanía con las escuelas y desarrollo de la infraestructura han sido algunas de las prioridades en estos años de trabajo”, afirmó el funcionario saliente.

Sileoni manifestó, según el comunicado, que están “muy orgullosos de las personas que conforman nuestro sistema educativo: estudiantes, docentes, auxiliares, cooperadoras, funcionarios, organizaciones gremiales, y familias”. Además, resaltó que “seguirá acompañando al gobernador desde otros espacios”, aunque no se brindaron mayores precisiones. (DIB)

Temas
Ver más

Obras del Salado: productores le exigen a Nación la reactivación plena de un tramo

Kicillof destacó los avances de la Ruta del Cereal, clave para la producción agropecuaria

Kicillof se juega mucho más que el endeudamiento en una negociación clave

Gabinete: la segunda de Bullrich asume en Seguridad y un militar queda al frente de Defensa por primera vez desde el 83

Otro gesto fuerte de alineamiento con EE.UU.: Argentina no firmó el documento final del G-20

Scioli quiso mostrar el flujo de turistas en este fin de semana largo con una foto de 2024

El Gobierno busca convocar a sesiones extraordinarias antes del 10 de diciembre

Ricardo Lorenzetti sorprendió con un elogio a la Corte que armó Kirchner y cuestionó a Macri: "Me persiguió"

Desde diciembre de 2023, el gasto en servicios públicos aumentó 525% en promedio

Otro gesto de distancia de Macri hacia Milei: China es mejor socio comercial de Argentina que EE.UU.

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Las consecuencias de las inundaciones en la provincia de Buenos Aires. 

Obras del Salado: productores le exigen a Nación la reactivación plena de un tramo

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El avión Grumman Tracker S-2E restaurado por veteranos de guerra de Luján.

Luján: restauraron un histórico avión que combatió en la Guerra de Malvinas

Por  Agencia DIB