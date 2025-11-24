Sileoni deja Educación y Kicillof nombró a Flavia Terigi, rectora de una universidad pública

El director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni , presentó la renuncia a su cargo “por motivos personales” y el gobernador Axel Kicillof decidió nombrar en su lugar a la pedagoga y rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Flavia Terigi .

Ante la renuncia, y porque así es el procedimiento, Kicillof enviará el miércoles el pliego a la Legislatura bonaerense para la designación de Terigi, quien durante el conflicto universitario con el Gobierno de Javier Milei, tuvo un alto perfil y participó de las protestas.

La futura funcionaria, que en los hechos tiene rango de ministra, es pedagoga (Universidad de Buenos Aires), magíster en Ciencias Sociales (FLACSO), doctora en Psicología (Universidad Autónoma de Madrid) y profesora para la Enseñanza Primaria (Escuela Normal Superior N° 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Además, es rectora desde agosto de 2022 de la Universidad Nacional de General Sarmiento, y también profesora titular regular de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Por último, integra el Consejo Nacional de la Calidad de la Educación, órgano creado por la Ley de Educación Nacional (Ley 26206), como representante del campo académico.

Por qué se fue Alberto Sileoni

La novedad del alejamiento del hasta ahora ministro fue confirmada por la administración provincial en un comunicado, en el que destacó que “Sileoni agradeció al Gobernador la oportunidad y el honor que me ha conferido de estar al frente del sistema educativo bonaerense, así como también la decisión de ubicar a la educación en el centro de su gestión de gobierno”.

“Transformaciones curriculares, presencia territorial, cercanía con las escuelas y desarrollo de la infraestructura han sido algunas de las prioridades en estos años de trabajo”, afirmó el funcionario saliente.

Sileoni manifestó, según el comunicado, que están “muy orgullosos de las personas que conforman nuestro sistema educativo: estudiantes, docentes, auxiliares, cooperadoras, funcionarios, organizaciones gremiales, y familias”. Además, resaltó que “seguirá acompañando al gobernador desde otros espacios”, aunque no se brindaron mayores precisiones. (DIB)