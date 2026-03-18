miércoles 18 de marzo de 2026
18 de marzo de 2026 - 10:42

Pilar: advierten que el Parque Industrial perdió el 20% de sus trabajadores en pocos meses

El presidente de la cámara empresaria del Parque señaló que el escenario se agravó en lo que va de 2026 con despidos, pérdida de competitividad y falta de medidas nacionales para sostener la producción.

Por Agencia DIB
El Parque Industrial de Pilar.

El Parque Industrial de Pilar.

Resumen

A pocos meses de haber asumido al frente de la Cámara Empresarial del Parque Industrial de Pilar (CEPIP), Néstor Dolera trazó un diagnóstico crítico y aseguró que el panorama productivo “está más complicado” que a fines del año pasado. De hecho, en este medio año que Dolera lleva en la institución se registró una caída del empleo en el Parque Industrial del 20%: pasó de unos 35.000 trabajadores a 28.000.

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En diálogo con Resumen, el dirigente advirtió que la caída de la actividad se profundizó en el comienzo de 2026: “Hay muchísimos más despidos que el año pasado y empresas que, si bien no cerraron, están reduciendo su planta para intentar sobrevivir”, explicó.

Según detalló, muchas industrias continúan operando con menor capacidad, a la espera de un cambio en el escenario económico que todavía no se concreta. “No hay políticas de promoción industrial y no vemos respuestas claras desde el Gobierno nacional”, sostuvo.

“No se puede competir”

Uno de los ejes de mayor preocupación es la apertura de importaciones impulsada por el Gobierno. “No se puede competir cuando los costos acá son mucho más altos y los productos ingresan a valores mucho más bajos”, afirmó, en referencia a la competencia con productos provenientes de China.

A ese escenario se suma la pérdida de competitividad por el tipo de cambio y el aumento de los costos internos. “Tenemos servicios caros, inflación y paritarias en aumento, pero no podemos trasladar esos costos a precios porque no competiríamos. Eso hace que las empresas se achiquen cada vez más”, explicó.

Caída del empleo

El impacto ya es visible dentro del Parque Industrial. De acuerdo a datos relevados por la propia entidad y según viene informando Agencia DIB, se registró una fuerte caída del empleo en pocos meses. “Pasamos de tener entre 33 mil y 35 mil trabajadores a cerca de 28 mil en apenas medio año”, detalló Dolera, y advirtió que la tendencia continúa.

En este contexto, el titular de la CEPIP insistió en la necesidad de medidas urgentes a nivel nacional para revertir la situación. Entre ellas, planteó la implementación de aranceles que equilibren la competencia con productos importados y una reducción de la carga impositiva para las empresas locales. “La competencia es válida, pero tiene que ser en igualdad de condiciones”, subrayó.

Además, alertó sobre el efecto en cadena que genera la crisis industrial. “Cuando una empresa cierra, no solo pierde el trabajador. Se afecta el consumo, los comercios, los servicios. Es toda una rueda que se frena”, explicó.

“Necesitamos políticas nacionales”

Si bien destacó el diálogo con el municipio de Pilar, aclaró que las soluciones de fondo exceden al ámbito local. “El problema es nacional. El Municipio puede ayudar, pero no alcanza. Necesitamos políticas concretas desde Nación”, afirmó.

Frente a este escenario, desde la cámara comenzaron a articular acciones junto a otros parques industriales del Corredor Norte para impulsar propuestas conjuntas, aunque hasta el momento no han obtenido respuestas. “La industria está muy complicada y necesitamos que se la acompañe. Argentina es un país de pymes y no puede sostenerse sin producción. Tenemos que trabajar todos en la misma dirección para evitar que esto siga empeorando”, concluyó Dolera.

Fuente: Agencia DIB

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