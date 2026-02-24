Paritarias: más gremios se suman a la presión a Kicillof y provincia dice que Milei le debe 22 billones

Los sindicatos estatales nucleados en la Federación Gremial de Empleados de la Provincia de Buenos Aires (Fegeppba) se sumaron al creciente pedido de los gremios estatales -incluidos los docentes, que van al paro el lunes próximo- para que el gobierno de Axel Kicillof los convoque a retomar las negociaciones por un aumento salarial, mientras que el Ejecutivo hace hincapié en las dificultades financieras devenidas, entre otras cuestiones, de la deuda que le reclama al gobierno de Javier Milei, cuya cifra actualizada asciende a los 22 billones de pesos.

Como ya hizo la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Fegeppba envió una nota formal al ministerio de Trabajo en la que reclama retomar la negociación para que un eventual acuerdo impacte en los sueldos de marzo, ya que los de febrero se liquidarán con apenas un 1,5% de incremento, una decisión unilateral que tomó el Ejecutivo para que los salarios no sean inferiores a los de diciembre, ya que en enero se pagó un retroactivo que ahora desaparece de las liquidaciones.

En la presentación, Fegeppba explica que “la compleja situación económica de los trabajadores públicos ” (…) impone una necesidad extrema de buscar una urgente recomposición acorde con los índices inflacionarios publicados, que a todas luces no evidencian la real subida de los precios en muchos de los rubros esenciales para la vida de los argentinos”.

El gobierno ofertó 3% pero todos los gremios lo rechazaro n, aunque como no cerró la paritaria todos están a la espera de una nueva convocatoria para intentar llegar a un acuerdo. Según supo DIB , existen contactos entre las partes, pero el llamado no llegará hasta tanto aparezca en el horizonte un acuerdo posible . La fecha límite, de algún modo, es el 13 de marzo: ese día cierra el trámite interno de liquidación de salario y si para entonces no se logró un entendimiento el aumento debería esperar un mes más, hasta abril -a cobrarse en mayo- salvo que el Ejecutivo definiese la cuestión por decreto.

El contexto de es endurecimiento de las posiciones gremiales: las organizaciones que representan a los docentes, por caso, no comenzarán las clases el lunes próximo, porque realizarán un paro de 24 horas, cosa que ocurre por primera vez desde que Kicillof llegó al gobierno. Aunque es cierto que la protesta también incluye duros reclamo a Milei-reposición del incentivo docente, paritarias nacionales- en el marco de una medida nacional de Ctera. También los judiciales tienen un paro definido, aunque en este caso aún no le pusieron fecha.

Una propuesta llamativa

En ese marco, ATE, en su pedido, hizo mención a una propuesta llamativa: incrementar la presión fiscal sobre sectores de altos ingresos para financiar un aumento a los estatales. “Deben pensarse iniciativas de cara a la apropiación de mayores niveles de renta de los que más tienen en nuestro territorio provincial”, propuso la central sindical. Y entre las opciones posibles sugirieron a Kicillof que trabaje junto a los legisladores en incrementos “al impuesto inmobiliario rural, cobro adicional para inmuebles dentro barrios cerrados, impuesto adicional al inmueble urbano ocioso, fortalecimiento del impuesto a la herencia” entre otros.

ATE avanzó por ese carril luego de rechazar la deuda que Provincia le reclama a la Nación, una situación que los funcionarios que negocian con los gremios plantearon varias veces como una de las dificultades más importantes a la hora de hacer mejores propuestas de aumento. De hecho, unas horas antes del planteo de la Asociación, el ministro de Economía, Pablo López, había actualizado esa cifra: 22 billones -millones de millones- desde que comenzó el gobierno de Javier Milei, dijo.

El funcionario incluyó en la cuenta “recortes de programas, obras paralizadas, deudas directas y el impacto de la política económica que deteriora la producción y la recaudación tributaria”, lo cual excede estrictamente la cuenta exigible en tribunales, que de todos modos Nación rechaza. Pero el planteo da cuenta de la estrechez financiera que afecta al tesoro provincial a la hora de financiar incrementos.

Fuente: Agencia DIB.