martes 07 de abril de 2026
7 de abril de 2026 - 09:08

Oficializan el nombramiento de María Florencia Zicavo como nueva síndico del PAMI

La designación de Zicavo tuvo lugar a través del decreto 220/2026 del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.

Por Agencia DIB
La doctora Zicavo, del $Libragate al PAMI.&nbsp;

La doctora Zicavo, del $Libragate al PAMI. 

Con la publicación en el Boletín Oficial, la doctora María Florencia Zicavo -exjefa de Gabinete del Ministerio de Justicia- fue designada como la nueva síndico del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), más conocido como PAMI.

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La designación de Zicavo tuvo lugar a través del decreto 220/2026 del Instituto, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones.

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En éste se indicó: “Desígnase Síndico General del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados a la doctora María Florencia Zicavo”.

El nombramiento se produce en un contexto marcado por auditorías internas y denuncias por presuntas irregularidades.

En tanto, Zicavo tendrá la función de supervisar los procesos internos y que haya una correcta administración de los recursos asignados al organismo de salud.

Renunciante

Hace menos de un mes, Zicavo había presentado su renuncia como jefa de Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia. Fue a poco más de diez días de la llegada de Juan Bautista Mahiques a la cartera.

Zicavo había cobrado notoriedad pública cuando en medio del escándalo del $Libragate, el Gobierno la nombró por decreto al frente de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) creada para autoinvestigar desde el propio Ejecutivo las responsabilidades de Milei, su hermana y secretaria general de la Presidencia Karina Milei y otros funcionarios en el caso.

Fuente: Agencia DIB

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