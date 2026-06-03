Sandro Scafati: "La crisis del PAMI no es solo financiera, es también una crisis del modelo de atención"

El presidente de la Federación Médica de la provincia de Buenos Aires (FEMEBA) analiza el presente del sistema, el rol de las instituciones médicas y la necesidad de un cambio estructural en el modelo de cuidado.

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¿Cuál es el rol de FEMEBA en el sistema de salud actual?

Desde siempre, FEMEBA desarrolla acciones relacionadas con la cobertura de la salud y la atención médica con las obras sociales y otros organismos, mediante un sistema solidario de prestaciones. Somos la mayor organización prestadora de servicios médicos del país. Tenemos la capacidad de atención en 120 de los 135 partidos de la provincia de Buenos Aires. FEMEBA es sinónimo de solidez institucional y eficiencia en la gestión de convenios, además de posicionarse como referentes en educación médica y sanitaria de avanzada.

Asimismo, desarrollamos para todas las obras sociales el sistema FEMEBA ON LINE, herramienta clave para la gestión médica moderna en la provincia de Buenos Aires; un sistema de vanguardia que permite autorizar prácticas, gestionar códigos de seguridad (token), que facilitan la certificación de las prestaciones; la receta electrónica, especialmente útil para todas las obras sociales que deseen adherirse. De igual modo, la historia clínica digital y el acceso para los pacientes.

¿Dónde se ubica el principal problema del sistema de salud en Argentina?

En Argentina, el problema más grave no es únicamente la pobreza, sino la injusticia estructural que se traduce en acceso desigual, coberturas fragmentadas y un sistema incapaz de garantizar equidad. Cerca de la mitad de la población carece de una protección sanitaria suficiente, mientras los distintos subsistemas —público, privado, obras sociales, prepagas y PAMI— operan muchas veces como compartimentos estancos.

¿Qué representa el PAMI dentro del sistema de salud argentino?

Hablar del PAMI es hablar de una institución que nació al calor de un tiempo histórico en el que el Estado asumió un papel central en la protección social. Ese modelo entró hace décadas en discusión. Esta lectura, sin embargo, resulta insuficiente para comprender la complejidad del presente. Porque el Estado no debería ser un aparato burocrático ni un espacio de disputa de poder. El Estado tendría que ser una organización capaz de producir políticas públicas que respondan a demandas sociales concretas.

¿Cuánto influye el cambio demográfico en la crisis del PAMI?

Su deterioro no puede explicarse sólo por errores administrativos ni por decisiones coyunturales. Hay un factor estructural imposible de ignorar: el cambio demográfico. Cuando fue creado en 1970, la Argentina contaba con aproximadamente 2,5 millones de personas mayores de 60 años. Hoy esa cifra es varias veces superior y seguirá creciendo en las próximas décadas.

¿Cómo impacta esto en la atención concreta?

La crisis del PAMI no es solo financiera, es también una crisis del modelo de atención. Una porción sustancial de sus recursos se destina a medicamentos, insumos, discapacidad, geriatría y asistencia social, dejando un margen reducido para la atención médica directa. El resultado se percibe en la sobrecarga de los médicos de cabecera, en consultas breves, en tiempos insuficientes y en la sensación generalizada de deterioro de la calidad asistencial.

Hoy, el único camino es volver a las entidades profesionales, cada una en su especialidad, y retomar un modelo similar al de las obras sociales y prepagas que conforman el universo asistencial. Proponemos una atención por prestación, con libre elección y cobertura de un Programa Médico Obligatorio (PMO) revisado, con consultas aranceladas y limitadas en su número, sujetas a una estricta auditoría. Esto aportaría transparencia y trazabilidad a todos los fondos, evitando la derivación de recursos hacia cajas políticas, consorcios y otros grupos que actúan como gerentes de dudosa legitimidad.

¿Qué se ganaría con ese cambio de esquema?

Transparencia y trazabilidad absoluta de los fondos. Esto evitaría de forma definitiva la derivación de recursos hacia cajas políticas, consorcios y otros grupos que actúan como gerentes de dudosa legitimidad. El sistema de atención actual está perimido, acabado. Unos dicen pagar, otros atender, y los que no tienen voz, que son los afiliados, manifiestan claramente que no están conformes con el servicio que brindan las secretarias de cabecera.

Fuente: Agencia DIB