Nunca más: a 40 años del histórico juicio a las Juntas Militares

Aquel martes 9 de diciembre amaneció gris, húmedo, pesado; incluso a media mañana se desató una llovizna. El clima político y social también se presentaba oscuro y denso ya que el juicio a los integrantes de las Juntas Militares de la dictadura que había gobernado el país hasta dos años antes era un hito único en la historia contemporánea mundial.

Por primera vez, un tribunal civil juzgaba a los máximos jerarcas militares responsables de un golpe de Estado y de un plan de exterminio sistemático.

Había rumores de atentados, de protestas y hasta de un golpe, al punto que el 25 de octubre el Gobierno de Raúl Alfonsín decretó el Estado de Sitio durante 49 días -hasta la lectura de la condena- a fin de controlar, por ejemplo, reuniones masivas.

Donde sí hubo convocatoria popular fue frente al Palacio de Tribunales, en la calle Talcahuano. Familiares de víctimas, jóvenes militantes que habían votado por primera vez, miembros de organismos de Derechos Humanos habían hecho una vigilia desde el lunes 8, bajo el lema “Memoria, Verdad y Justicia”.

JUICIO-A-LAS-JUNTAS-TAPA

Antes de la sentencia, el juicio en números

Cámara juicio juntas

La hora de la verdad

Las puertas de la sala se abrieron, puntuales, a las 16,30, media hora antes del horario previsto para el inicio de la lectura de la sentencia.

Por primera vez desde el comienzo del juicio, ATC iba a transmitir en vivo y directo. En los 230 días previos, el canal oficial había suministrado imágenes que se vieron en diferido y sin sonido, aunque todas las audiencias fueron filmadas.

Entre los primeros que ingresaron había varios testigos que expusieron sobre torturas y desapariciones, como Adriana Calvo de Laborde. Quienes decidieron no estar en la lectura del fallo fueron los 9 acusados, sólo estuvieron sus abogados defensores.

Strassera

Embed - Juicio a las Juntas - Alegato del Fiscal Julio César Strassera

Había periodistas acreditados de todo el mundo, la mayor cantidad desde el inicio del juicio, por eso hubo que habilitar un sector provisorio para los que no entraban en el lugar de la prensa.

A las 17,46, Jorge Valerga Araoz fue el primer juez en ingresar a la sala, y el secretario, Juan Carlos López, dijo “Señores, de pie”. Se apagaron los murmullos de la sala, y una vez que se ubicaron todos los miembros de la Cámara, el presidente, León Arslanian comenzó a leer el fallo.

Fue una lectura sin prisa pero sin pausas… En verdad hubo una, justo antes de leer el castigo para Videla, el juez tomó lentamente un vaso de agua…

Las condenas

ARSLANIAN-L.-C.-3-

Finalmente llegaron las sentencias para los nueve excomandantes acusados de cientos de crímenes de lesa humanidad en la llamada Causa 13/84.

El exgeneral Jorge Rafael Videla y el exalmirante Emilio Eduardo Massera (miembros de la Primera Junta) recibieron Reclusión perpetua. El exgeneral Roberto Eduardo Viola (a cargo de la Segunda Junta), 17 años de prisión. El exalmirante Armando Lambruschini, 8 años de prisión. El exbrigadier Orlando Ramón Agosti (integró la Primera Junta) 4 años y 6 meses de prisión.

Sin embargo, cuatro de los nueve fueron absueltos (Graffigna, Galtieri, Anaya y Lami Dozo) lo que provocó la desazón de gran parte de la sala y en la calle. Fue entonces que a modo de protesta, Hebe de Bonafini volvió a ponerse el pañuelo blanco que le habían pedido quitarse al inicio de la audiencia -ese que decía “Aparición con vida” y “Madres de Plaza de Mayo”- y fue obligada a dejar la sala porque no se permitían “identificaciones políticas”. A ella se le sumó la sobreviviente Adriana Calvo de Laborde.

En la lectura de los fundamentos, Arslanian dejó en claro la conclusión de la Cámara, sobre el accionar de los condenados: “Se demostró que optaron por la clandestinidad y la ilegalidad”. Y cerca de las 19, concluyó con la frase formal: “Hágase entrega de inmediato a las Defensas y al fiscal de sendas copias íntegra de esta sentencia”.

Marcado a fuego en la historia

Afuera, en la plaza de Tribunales, hubo exclamaciones de alegría pero también lágrimas de dolor. Porque más allá de que el terrorismo de Estado recibía un justo castigo, el deseo más profundo era -y es- el que había expresado el fiscal Strassera en su alegato: “Nunca más”.

Fuente: Agencia DIB