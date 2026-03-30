"No todo pasó en Malvinas": los 9.500 soldados continentales que buscan ser reconocidos

Monumento a los caídos en la Guerra de Malvinas en la Plaza San Martín de CABA. (Wikimedia)

Este lunes, el Congreso de la Nación es sede de la jornada institucional "#NoTodoPasóEnMalvinas", una iniciativa orientada a visibilizar el rol de los 9.500 soldados desplegados en el litoral marítimo patagónico, dentro del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), durante la guerra de Malvinas en 1982.

La actividad es organizada por la Asociación Civil Veteranos de Guerra Combatientes T.O.A.S. 1982 y se concretó gracias a la gestión del diputado nacional demócrata cristiano de Córdoba, Juan Fernando Brügge, impulsor de este espacio de visibilización.

El objetivo es lograr el reconocimiento de los efectivos que operaron en el litoral marítimo patagónico, dentro del TOAS, poniendo en debate elementos que han permanecido invisibilizados. durante décadas, a pesar de reportarse 17 caídos en el continente y numerosos suicidios post-guerra.

Los ejes de la jornada de los veteranos de Malvinas Presentación de documentación inédita, incluyendo Órdenes de Operaciones de las Fuerzas Armadas que respaldan acciones de defensa en el litoral marítimo patagónico dentro del TOAS.

Análisis jurídico de la situación actual, a partir de recientes fallos favorables a veteranos del litoral marítimo patagónico, dentro del TOAS, durante el conflicto del Atlántico Sur en 1982.

Testimonio de un excombatiente británico. Abordaje desde la salud mental y el acompañamiento a familiares de caídos.

Testimonios y experiencias de veteranos del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Fuente: Agencia DIB

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